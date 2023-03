Na poštu o kilometr dál

Českou poštu čekají radikální změny, které mají ze ztrátového státního podniku udělat ziskovou firmu. Detaily toho, jak má tato transformace proběhnout, oznámil ve středu po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan. Jádrem chystaných změn bude rozdělení státního podniku na dvě části. Komerční část, kam spadá přeprava balíků a další logistické služby, má být zisková. Druhá, „nezisková“ část, bude dále zajišťovat základní služby, které si bude od podniku objednávat stát a poště za ně platit. Sem patří třeba vyplácení důchodů a sociálních dávek nebo doručování dopisů. Transformace má být dokončena v roce 2025, kdy by podle Rakušana měla být Česká pošta v zisku.

Součástí transformace bude také rušení poštovních poboček a propouštění zaměstnanců. Počet poboček se od letošního července sníží ze současných 3200 na 2900 a ze současných 25 tisíc zaměstnanců jich má odejít několik tisíc. O tom, které pobočky zaniknou a jaké zůstanou zachovány, rozhodne vedení České pošty v následujících týdnech. V obcích, kde je dnes přítomná pouze jedna pobočka, se podle ministra pobočky rušit nebudou – z toho tedy vyplývá, že se budou rušit hlavně pobočky ve městech. Ministr už dříve uvedl, že například v Pardubicích by počet pošt mohl klesnout ze 13 na devět.

Snížení počtu poboček vychází z návrhu, který vypracoval Český telekomunikační úřad a Respekt ho má k dispozici. Dokument navrhuje změnu platné vyhlášky, která reguluje dostupnost poštovních služeb na území Česka. Zatímco dnes je ze zákona povinné, aby byla pro obyvatele Česka poštovní pobočka vzdálená maximálně dva kilometry vzdušnou čarou od jejich bydliště, podle nové vyhlášky už budou dostačovat tři kilometry.

Rušení poboček je nicméně podle Rakušana „jen začátek“ a transformace pošty bude mnohem komplexnější operace. Státní podnik je dlouhodobě ve ztrátě - což je podle ministra vnitra následkem toho, že předchozí vlády na Českou poštu „ani nesáhly“. V letech 2018 až 2023 dosáhla Česká pošta ztráty tři miliardy korun, uvedl Rakušan na tiskové konferenci. Privatizovat Českou poštu se ale vláda podle Rakušana nechystá, protože se jedná o strategický podnik, nad kterým si stát chce udržet kontrolu.

Je potřeba, „aby si stát definoval, co od unikátní sítě poboček vlastně chce“ – říká ministr. Podle něj je zjevné, že listovní služby jsou v digitální době na ústupu, a pobočka pošty by tak měla být místem, kde občan „vstupuje do digitálního světa“. Petr Horký

Německý tank Leopard 2A4 prošel zkrácenými vojskovými zkouškami a může být zaveden do užívání, oznámil armádní web. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil vojáky na přední bojové linii poblíž Bachmutu. Švédský parlament schválil vstup do NATO. „Máme Českou obchodní inspekci, potravinářskou inspekci i další dozorové orgány,“ prohlásil ministr zemědělství Zdeněk Nekula poté, co vláda schválila jeho návrh na zesílení kontrol producentů, zpracovatelů a prodejců potravin s cílem eliminovat předražování. Na emisních povolenkách se po světě povedlo loni vybrat od producentů skleníkových plynů rekordních 63 miliard dolarů, o sedm procent víc než loni; v Česku stát peníze používá třeba na pomoc se zateplováním domů. Odboráři nejpočetnějšího svazu KOVO svolali na příští středu protest před sídlem vlády kvůli chystané důchodové reformě a nové emisní evropské normě Euro 7. Mezinárodní měnový fond chystá pro Ukrajinu půjčku v přepočtu za 345 miliard korun; Ukrajina by byla první zemí ve válce, která takovou pomoc dostane. Po zabití českého medika na rusko-ukrajinské frontě byl vážně zraněn další. Ostravský primátor Tomáš Macura založil samostatný zastupitelský klub s třemi dalšími kolegy, kteří stejně jako on odešli nebo byli vyloučeni z ANO. Sucho loni zabilo v Somálsku 43 tisíc lidí, z toho nejméně polovina byly děti do pěti let, vyplynulo z nové zprávy vydané pod patronací OSN. Těžební společnost Severočeské doly, součást skupiny ČEZ, dostala povolení prodloužit těžbu v dole Bílina až do roku 2035, kdy už se původně počítalo s útlumem. V online aukci v Hongkongu se prodaly hodinky Patek Philippe za 5,8 milionu dolarů, uvedla agentura Bloomberg s tím, že jde o historický rekord.

