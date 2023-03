Ministr Blažek je v podezření, že zasahuje do živé kauzy. Piráti žádají vysvětlení, TI ho chce odvolat

Premiéru Petru Fialovi (ODS) se na stole obrazně i fakticky hromadí výzvy na odvolání svého stranického kolegy Pavla Blažka z postu ministra spravedlnosti. Žádá to protikorupční organizace Transparency International ČR v otevřeném dopise zaslaném předsedovi vlády, ale na dotazy médií to zmiňují i pirátští koaliční partneři.

V souvislosti s Blažkovým jménem se totiž v posledních dnech zmiňuje podezření ze zasahování do živé kauzy, na které - alespoň z veřejné perspektivy - může mít osobní zájem, nebo tu je zájem jeho stranických kolegů. Jde o případ kupčení s městskými brněnskými byty v hodnotě přibližně sta milionů, ve kterém policie řeší, zda je vlivní politici (hlavně z řad ODS) nepřiklepli za úplatky známým. A mezi prošetřovanými má být i sám ministr spravedlnosti.

Policisté už v této kauze do vazby poslali někdejšího Blažkova advokátního koncipienta Otakara Bradáče z ODS, který měl podle obvinění manipulovat přidělení jednoho z bytů. Prověřována má být i blízká Blažkova spolupracovnice a brněnská primátorka z ODS Markéta Vaňková. A Blažek měl nyní podle informací webu SeznamZprávy v rozmezí dvou týdnů třikrát žádat od státních zástupců informace k částem probíhajícího vyšetřování.

V čem je to problematické? Blažek je ministr spravedlnosti, kterému je formálně státní zastupitelství podřízeno a může vůči němu podnikat určité kontrolní kroky. V této chvíli se tak nachází ve střetu zájmů a zneužívá dvojí postavení – ministra a někoho, kdo v kauze figuruje (alespoň podle prozatímní verze policie). Dozorující státní zástupkyni z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petru Lastoveckou se tak snaží dostat do nepříjemné situace. Brněnský právník Jakub Hanák si Blažkovi měl podle Seznamu stěžovat, že jeho klienti nedostali přístup do živého spisu k bytové kauze, který obsahuje mimo jiné důkazy shromážděné policií – a Blažek chtěl od Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže informace, aby mohl vyrozumět. Přitom taková žádost měla být podána advokátem do rukou dozorující žalobkyně - nikoliv ministrem, který tak na soustavu vytváří politický tlak shora.

Navíc Blažek dále veřejně mluví o problematičnosti této kauzy - a to na základě rozhodnutí Nejvyššího státní zastupitelství, které vyhovělo stížnosti některých obviněných a zrušilo jejich stíhání jako nedostatečně odůvodněné. Nicméně mnoho z nich je nadále stíháno nebo prověřováno. Tlak vytvářejí nejen ministrova vyjádření, ale především způsob, jakým tak činí. Blažek záležitost komentoval skrze web ministerstva spravedlnosti, kde uvedl, že ptát se orgánů činných v trestním řízení na jejich činnost je jeho zákonem uloženou povinností. Na svém twitterovém účtu poté napadal média, která o kauze informují, s tím, že se podle něj jedná o „veřejný lynč“.

Vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš na novinářské dotazy odpověděl, že Blažkův postup ohrožuje důvěru v nezávislost české justice a jako koaliční partneři budou žádat vysvětlení. Bartošova stranická kolegyně, europoslankyně Markéta Gregorová, pak Pavla Blažka přímo vyzvala k rezignaci. Totéž žádá nevládní organizace Transparency International ČR od Petra Fialy. Předseda vlády zatím na dotazy médií ani na otevřený dopis protikorupční organizace nereagoval. Andrea Procházková

Nejdražší dům Londýna je na prodej, celkem čtyřakrový pozemek v centru města by se mohl prodat až za 250 milionů liber (více jak šest miliard korun). Deset evropských zemí v čele s Francií zakládá „jadernou alianci“ a požadují po Evropské unii, aby víc podporovala jadernou energetiku. Sněmovna má za sebou první noční jednání kvůli plánu vlády na mimořádnou valorizaci důchodů, jenom šéf SPD Tomio Okamura mluvil přes sedm hodin a vytkl vládě, že má peníze pro Ukrajince ale ne pro naše potřebné. Hnutí ANO plánuje podat ústavní stížnost kvůli tomu, že vláda valorizaci projednává ve stavu legislativní nouze. Při srážce dvou vlaků v Řecku zemřelo minimálně 36 lidí. Běloruský prezident Alexander Lukašenka přijel na třídenní návštěvu do Pekingu, během které se potká i s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Šéf FBI Christopher Way uvedl, že koronavirová pandemie pravděpodobně začala kvůli úniku viru z čínské laboratoře. V Česku se začal prodávat memoár britského prince Harryho. Ostravský odvolací soud zrušil podmínku pro šéfredaktora časopisu Legalizace Roberta Veverku a místo toho mu udělil pokutu sto tisíc korun. Finsko začalo stavět dvousetkilometrovou zeď podél svých hranic s Ruskem. Rubl je nejslabší za posledních deset měsíců kvůli klesající cenám ropy. Mandátový a imunitní výbor se nebude zabývat slovy ministryně obrany Jany Černochové, že podporovatelé Andreje Babiše jsou „otroci“, považuje je ale za zbytečně vyhrocené. V Krkonoších byl definitivně potvrzen trvalý výskyt vlčí smečky. Americký Kongres vytvořil Komisi pro zkoumání strategického soupeření USA a Číny. Německý ministr zemědělství navrhuje v rámci boje s dětskou obezitou zakázat reklamy na nezdravé potraviny, které by mohly děti vidět.

