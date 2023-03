Leopardy dorazily na Ukrajinu, boj Bachmut stále nikdo nevzdává

Ceněné německé tanky Leopard dorazily na Ukrajinu. Armáda je převzala na svých hranicích, a to znamená, že se v blízké budoucnosti zapojí do bojů na východě a jihu země. Berlín po měsících váhání předal osmnáct strojů - původně jich oznámil čtrnáct, ale čtyři přidal, aby spolu s portugalským a švédským přispěním třinácti tanků mohl vzniknout nový tankový prapor. Polsko již dříve Ukrajině předalo celý prapor vlastních leopardů staršího typu.

Ukrajina si od nich slibuje úspěch v plánovaném protiútoku, o kterém vedení země a armády čím dál častěji mluví. Analytici si to vysvětlují jako psychologickou hru: ruská zimní ofenzíva žádného úspěchu nedosáhla a ukrajinské zvěsti mají Rusy znervóznit. Už loni na podzim se jim podobné úskoky vyplatily. Dlouho ukrajinské síly slibovaly Rusům útok na jihu země u Chersonu, pak překvapivě osvobodily velké území na severovýchodě okolo Charkova a (Cherson dobyli zpět později) Na stovky kilometrů dlouhé frontě tak nyní mohou Rusové čekat útok kdekoliv.

U Bachmutu v doněcké oblasti dál trvají boje a Rusové tu pomalu, po stovkách metrů, získávají území. Nejnovější zprávy mluví o tom, že Ukrajinci stále držené město už je blízko obklíčení. V současnosti největší bitva rusko-ukrajinské války přitom zůstává nadále pro vojenské analytiky a pozorovatele trochu záhadou, neboť obě strany tu trpí velkými ztrátami. Rusové údajně chtějí Bachmut získat už jen kvůli symbolice - všichni znalci se shodují, že zisk naprosto zničeného města by pro Rusy byl úspěchem, ale strategicky by to nepřineslo žádnou podstatnou změnu.

I ukrajinská strana se odvolává na "komunikační" význam. "Každé ruské vítězství je hrozba," řekl v nedávném rozhovoru prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že ztráta Bachmutu by byla nedobrá vizitka pro národní odhodlání. Ale možná je to jinak: Kyjev jistě ztrácí v boji mnoho mužů a cenné munice, které spotřebují, což znervózňuje západní spojence. Ukrajinské armádní velení namítá, že ztráty za to stojí, protože Rusko vyčerpávají víc – a v úvahách je tedy bolestné držení Bachmutu součástí širší strategie. Někteří analytici říkají, že tato varianta dává smysl. Jiní jsou skeptičtí a považují taktiku buď za chybnou kalkulaci, nebo chybnou umanutost. Pro teď ale platí, že Ukrajinci Bachmut drží. Zda do bitvy přímo nebo nepřímo zasáhnou (či stihnou zasáhnout) právě dodané tanky, je přitom neznámá. Tomáš Brolík

Česká vláda jednala v Jeseníku a premiér Petr Fiala se tam dal do řeči se skupinou demonstrantů - stěžovali si mu, že mají nízké příjmy a jezdí nakupovat levnější potraviny do Polska. Prezident Petr Pavel ukončil dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje, za značný problém označil odliv lidí. Ruský prezident Vladimir Putin poprvé sdělil Rusům, že se sankce mohou ve střednědobém výhledu negativně podepsat na tamní ekonomice. Před Úřadem vlády demonstrovalo přes dva tisíce odborářů kvůli reformě penzí, po boku místopředsedy SPD Radima Fialy či šéfky komunistů Kateřiny Konečné vystoupil i šéf ANO Andrej Babiš a předseda ČSSD Michal Šmarda. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 7 procentech. Jaderné palivo do Dukovan bude od roku 2024 dodávat americká společnost Westinghouse, dosud se v elektrárně používalo palivo od ruské firmy TVEL z ruského státního holdingu Rosatom. Na první zahraniční cestu vyjel britský král Karel III. - s manželkou Kamilou přiletěli do Berlína. Původně měli v plánu i Francii, tu však kvůli rozsáhlým protestům ve francouzských ulicích proti důchodové reformě vynechali. Stovky akademiků, expertů a podnikatelů zapojených do vývoje umělé inteligence včetně miliardáře Elona Muska v novém prohlášení volají po nejméně půlročním pozastavení vývoje nových modelů s ohledem na "hluboká rizika pro společnost a lidstvo". Z údajů Státního fondu životního prostředí vyplynulo, že stát vloni vyplatil na dotacích na fotovoltaické elektrárny pětkrát víc než předešlý rok, celkem téměř pět miliard korun. Česká Národní sportovní agentura (NSA) zásadně nesouhlasí s doporučením Mezinárodního olympijského výboru, aby se ruští sportovci mohli účastnit olympiády, předseda NSA Ondřej Šebek hodlá dál za pomoci evropských partnerů usilovat o změnu postoje olympijského výboru. Premiér Fiala spolu s dalšími sedmi předsedy vlád evropských zemí v otevřeném dopise vyzval provozovatele největších sociálních sítí k efektivnějšímu boji s dezinformacemi. Státní zástupce žádá v kauze zmanipulování sportovních dotací ministerstva školství pro bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu trest devět let vězení a zaplacení 25 milionů korun, pro někdejší náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou 10 let vězení a peněžitý trest 6 milionů korun a pro předsedu České unie sportu Miroslava Janstu (ČUS) pět let za mřížemi a dvoumilionový peněžitý trest. Starosta obce Nyírmártonfalva na východě Maďarska nechal za peníze z EU - v přepočtu bezmála čtyři miliony korun - postavit 50 metrů dlouhý dřevěný chodník v korunách stromů, les kolem však vykácel a stezka je v pustině. “Les se musel vykácet, aby byly peníze na spolufinancování investice,” řekl maďarské televizi. Speciální vojenská operace je jediný způsob, jak může Rusko dosáhnout cílů v souvislosti s Ukrajinou, řekl ve středu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, jednání s Ukrajinou podle něj nejsou možná. Noční mráz poškodil květy meruněk. Počet obětí bouře Freddy v Malawi na jihovýchodě Afriky přesáhl 600 mrtvých, země se potýká i s epidemií cholery.

