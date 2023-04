Kultura: Vyšší DPH bychom nezvládli

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Za únik „nehotových podkladů“ označil premiér Petr Fiala zveřejněný plán ministra financí Zbyňka Stanjury snížit schodek státního rozpočtu pomocí změny sazeb DPH. Jeho cílem je získat v příštím roce do rozpočtu minimálně o 70 miliard korun navíc, a to právě zvýšením některých daní. Konečné návrhy hodlá Fiala prezentovat jménem celé vlády zhruba za měsíc. Jak budou nové sazby definovány po politické debatě v koalici, vyhlíží zejména kulturní sektor. Jeho by se totiž dle doposud dostupných materiálů změny zásadně dotkly. A to negativně.

Stanjurův plán počítá s redukováním dosavadních tří sazeb daně z přidané hodnoty ve výši 10, 15 a 21 procent na dvě ve výši 14 a 21 procent. Tím by se zdražily například knihy. Dosud totiž spadají do minimální desetiprocentní sazby, která zmizí, respektive se zvýší na čtrnáctiprocentní. Pro české knihkupce a nakladatele by to po nedávné coronavirové karanténě znamenalo další ránu: jen co se oklepali ze ztrát, která jim přinesla vynucená uzávěra obchodů, opět by jim radikálně klesly zisky.

Jak v reakci na plánovanou změnu prohlásil Předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka, Česko by přesunem na 14 procent mělo jednu z nejvyšších DPH na knihy v Evropě a nepomohlo by ani zdražování: „Lidé už nejsou ochotni investovat do knih více, takže by to znamenalo, že by z knižního trhu odešlo zhruba 400 milionů korun ročně.“ Podobná situace by byla na mediálním trhu, kde by se z 10 na 14 procent zvýšila DPH i u novin a časopisů.

Aktuálně pak právě ve středu vydal SCKN prohlášení, že "je zneklidněn záměrem zvýšit DPH na a obává se, že snížení dostupnosti knih by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných knih a do menší nabídky knižních titulů obecně".

Ještě hůř by na tom byly koncertní sály, kina či divadla. Tam Stanjura počítá dokonce se zvýšením ze současných 10 procent až na 21. Tedy pochopitelně s výjimkou veřejných příspěvkových organizací, které nejsou plátkyněmi DPH. Soukromá kina, divadla a kluby by stály před stejnou výzvou jako nakladatelé a knihkupci: buď by musely zdražit vstupenky, nebo mnohdy zavřít. Takovou možnost připouští například spolumajitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, podle kterého by bylo zvýšení sazby velkým zásahem, „který bychom nezvládli“.

Autor: Matěj Stránský

Otázkou navíc je, zda by změna sazeb v kultuře státu vůbec nějaké peníze do rozpočtu přinesla. Zdražování by totiž logicky snížilo zájem lidí, kteří na kulturu chodí - a kteří by na ní spíš začali šetřit, než že by do ní více investovali. To už ostatně ČTK řekl ředitel společnosti sítě multikin Cinestar Jan Bradáč: plátci podle něj náklady přenesou na diváky, kterých bude při vyšších cenách vstupenek méně. „Čekám na stanovisko vlády, ministerstvo kultury ví, jak na tom po covidu a zdražení energií jsme, zařazení kulturních akcí do nejvyšší sazby DPH by pro nás mohlo být zničující,“ řekl.

A podobně se vyjádřil Jiří Hrdina za asociaci Festas zastřešující tři desítky hudebních festivalů. "Snížená desetiprocentní sazba na živou kulturu měla byt postcovidovou pomocí pořadatelům a dalším tisícům pracovníků oborů v kreativním průmyslu," prohlásil. "Po necelých dvou letech od pandemie není festivalová sféra ve stavu, kdy by bez následků absorbovala zvýšení na 14, natož pak na 21 procent DPH. Návrh jde nejen proti doporučením kulturních odvětví Evropské unie, ale především dále rozkolísá celý sektor důležitý pro státní i lokální ekonomiky." Jan Vitvar

