Izraelská armáda v Gaze nalezla těla dvou rukojmích
Izraelská armáda při operaci v Pásmu Gazy nalezla těla dvou rukojmích, informují agentury a izraelská média s odvoláním na vyjádření izraelské armády a úřadu vlády. Jedním je Ilan Weiss, který byl zabit při útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na jihu Izraele v říjnu 2023, druhé tělo zatím nebylo identifikováno. V Pásmu Gazy tak podle serveru The Times of Israel zůstává 48 rukojmích, naživu je zřejmě jen 20 z nich.
Armáda uvedla, že uskutečnila záchrannou misi na základě zpravodajských informací od vojenské rozvědky, tajné služby Šin Bet a fóra rodin rukojmích. Spolu s tělem Weisse vyzvedla pozůstatky dalšího rukojmího, na jejichž identifikaci nyní pracuje forenzní institut.
Tehdy 56letý Weiss byl zabit ráno 7. října 2023, když jako člen záchranného týmu bránil kibuc Beeri. Jeho žena Širi a dcera Noga útok přežily a byly rovněž uneseny, později byly propuštěny výměnou za palestinské vězně v době týdenního příměří na konci listopadu téhož roku.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil soustrast Weissově rodině a pochválil bezpečnostní složky za jejich "odhodlání a odvahu". Zopakoval, že Izrael "nepoleví, dokud se nevrátí všichni rukojmí - živí i mrtví." Soustrast pozůstalým vyjádřili také prezident Jicchak Herzog a ministr obrany Jisrael Kac.
Izraelská armáda v pátekoznámila, že zahájila předběžné operace a počáteční fáze útoku na město Gaza. Jedním z cílů ofenzivy, ohlášené již na začátku srpna, je podle tvrzení izraelské vlády vedle zničení Hamásu také záchrana zbývajících rukojmích. S tím však nesouhlasí jejich rodiny i velká část izraelské veřejnosti, podle nichž postup armády do nitra palestinského území naopak ohrožuje životy rukojmích, kteří jsou stále naživu. Hamás už dříve prohlásil, že pokud se armáda přiblíží do míst, kde jsou rukojmí zadržováni, popraví je. čtk, per