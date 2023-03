Finsko a Švédsko by měly pykat. Orbán hraje další evropské šarády

Švédsko a Finsko čeká, až jejich vstup do NATO schválí poslední dvě země - Turecko a Maďarsko. Ohledně jednání s Tureckem a jeho vládcem Recepem Tayyipem Erdoğanem nikdo neříkal, že budou jednoduchá. A taky nejsou. Od Maďarska Viktora Orbána pozorovatelé nicméně nečekali víc než krátké průtahy, snahu vymoci si ústupky ohledně fondů Evropské unie, které má Maďarsko pozastavené, ale nakonec vcelku hladké schválení skandinávských přihlášek. A to je mýlka.

Maďarský parlament se sice po sedmi měsících začal konečně věcí vůbec zabývat, jenže schválení z toho zase není, a nejspíš nebude ani příští týden. Maďarští poslanci by rádi poslali do Finska a Švédska delegaci – ovšem není úplně jasné, o čem by měla jednat.

Premiér Viktor Orbán sice veřejně říká, že vstup obou zemí už by měl nejraději schválený, ale nemůže prý ručit za to, že přesvědčí své poslance. A skutečně zatím nepřesvědčil. Ani prezidentka Katalin Novák (z vládnoucího hnutí Fidesz) svým veřejným apelem na rychlé schválení žádostí neuspěla. Je to pochopitelně hra: vládní poslanci nemají možnost rozhodovat o podstatných věcech a plní zadání stranického vedení.

Při parlamentním jednání z úst poslanců otevřeně zaznívalo, že Finsko a Švédsko by měly pykat za to, že kritizují maďarskou vládu, stav tamních médií a justici. “Jeden by si měl dávat pozor, když o něco prosí, aby zároveň nefackoval,” řekla poslankyně Hajnalka Juhász. Zástupce ministrů žádal, aby poslanci “velkoryse” oběma zemím odpustili. Neodpustili a do obou zemí nejspíš vyrazí zmíněná delegace, která tu bude “vést konverzaci”. Na další jednání poslanců nedošlo, parlament se začal zabývat dvojím zdaněním mezi Maďarskem a Andorrou.

Viktor Orbán dlouhodobě chce, aby Evropská unie zrušila trest za porušování zásad právního státu, kvůli kterému má Maďarsko zmraženou zhruba třetinu unijních fondů bez jasné perspektivy, kdy se k penězům dostane. Veto ohledně vstupu Švédska a Finska do NATO mu podle všeho slouží jako užitečný nástroj k vyjednávání. Jeho úspěch je ale velmi nejistý. Viktor Orbán si proruským postojem - se kterým také mnozí analytici odkládání skandinávských přihlášek spojují - definitivně poničil zbytky diplomatické reputace a důvěry ostatních partnerů. Na druhou stranu nemá co ztratit. Stejně tak platí, že jednání s Tureckem stále probíhají - a není to tedy výhradně on, na kom alianční budoucnost Finska a Švédska vázne. Maďarské manévry tudíž mohou ještě poněrně dlouho pokračovat.

“Stejně všichni vědí, o co vám jde,” řekl vládní straně v parlamentu poslanec Koloman Brenner, zástupce opozičního Jobbiku, který vstup obou severských zemí podporuje. “Tahle šaráda s delegacemi dopadne jako vždycky. Bude to trvat, nic z toho nebudeme mít, naopak ztratíme, co půjde - a nakonec to Finsku a Švédsku stejně odhlasujete.” Tomáš Brolík

Americký ministr zahraničí Antony Blinken se během jednání G20 v Dillí na deset minut sešel se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Inflace v eurozóně byla únoru 8,5 procent. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen a Miloš Zeman si na Pražském hradě vyměnili nejvyšší státní vyznamenání. V Londýně se prodal obraz Komplexní od Františka Kupky za čtyři a půl milionu liber; dílo je tak jedním z pěti nejdražších prodaných českých obrazů v historii. Vyzrazení jména svědkyně v případu Dominika Feriho, jejíž jméno bývalý poslanec zveřejnil, bude řešit Úřad pro ochranu osobních údajů. Sněmovna neustále jedná o mimořádné valorizaci důchodů: po třiceti hodinách obstrukcí schválila dolní komora program schůze. Únor v Indii byl nejteplejší v historii země. V Hradci Králové otevřeli lávku přes Labe: 103 metrů dlouhá a 5,7 metrů široká lávka pro pěší a cyklisty stála 175 milionů korun a kritici tvrdí, že je to příliš mnoho. Německá sociální demokracie nijak nepostihne straníka a bývalého kancléře Gerharda Schrödera za jeho proruské postoje, podle rozhodčí komise strany neporušil žádné vnitrostranické předpisy, a není tak možné ho vyloučit, jak někteří členové požadovali. V Řecku demonstrovaly tisíce lidí kvůli vlakovému neštěstí, lidé kritizovali vládu za špatný stav tamních železnic. Čínské ministerstvo zahraničí varovalo Česko, aby se vyvarovalo „dalších výtržností“ - reagovalo tak na schůzku ministra zahraničí Jana Lipavského se zástupci tibetské komunity v Indii. Od konce března se bude z Prahy létat přímou linkou do Soulu. Švýcarští vyšetřovatelé začali prošetřovat čtyři Rusy podezřelé z pokusů skrýt miliony franků patřící Vladimiru Putinovi. Odcházející kancléř Vratislav Mynář lovil v lánské oboře trofejní zvěř v rozporu s pravidly, celkem ulovil jedenáct kusů zvířat v hodnotě 258 tisíc korun.

