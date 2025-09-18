0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak chce Čína změnit svět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
18. 9. 20253 minuty

Ranní postřeh Petry Hůlové: Pohřeb našich budoucích ne/přátel 

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Petra Hůlová

Pokud jste ještě neslyšeli o Gremovi, tak asi nevíte, po čem budou letos děti toužit na Vánoce. Hračky firmy Curio se zabudovanou OpenAI jsou určeny pro děti od tří let. Mají vzdělávat a má s nimi být legrace. Na krabici výrobku, který vypadá jako plyšák, je napsáno „screen-free fun“ a „educational playtime“ a v promo videu se hovoří o tom, že jste jako rodič možná hodně vytížený. Plyšák tak stráví čas s dítětem místo vás a ještě ho něco přiučí, protože s ním může vést nekonečné konverzace a také mu vyprávět pohádky. Ale nebojte: pokud se ho dítě zeptá na témata, která jsou pro děti nevhodná, Grem převede řeč jinam. 

Není možná zatím zcela zřejmé, jaká je hodnota či nebezpečí toho, být baven a vzděláván předmětem, ale něco mi říká, že když dítě řekne „mám tě ráda“ a předmět odpoví „já taky“, tak se ocitáme za hranou. Vytváříme neexistující vztah, místo abychom s dětmi rozvíjeli ty skutečné, a to je natolik děsivé, že žádné další výzkumy snad ani nejsou potřeba. Nehledě na to, že šetření ohledně závadnosti se dělají před, a nikoli poté, co se výrobek pustí na trh. Ve farmaceutickém průmyslu trvá testování léčiv celé roky a není důvod, aby to v případě AI bylo jinak, a měli bychom to požadovat. V tomto případě přinejmenším certifikát, že dítě nijak emočně nepoškodí, když AI plyšáček umře. Už vidím plné ordinace dětských psychoterapeutů, kteří s dětmi řeší „nový traumatizující fenomén“.

Vždyť je přece jasné, že je to taková bytost, nebo ne? Vysvětlovat, že předmět je něco, co vám říká „miluji tě“, je za mě marné i dospělému, který to navíc racionálně tak nějak ví, přesto se emoční vazbě k věci, jevící znaky empatického myšlení, vyhne jen těžko, natož dítě. 

↓ INZERCE

Takže budeme mít robůtkové hřbitovy? Zcela nový segment pohřební služby specializované nejen na mrtvé AI plyšáčky, ale i na ty další AI bytosti, na něž děti přejdou, až opláčou Grema: dětské AI rošťáky, parťáky kámo teenagerů, milence dospělých, i opatrovnice seniorů, kteří si v životě nebyli s nikým tak blízcí jako s AI společníky, protože jim nikdo jiný tak dobře nerozuměl. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články