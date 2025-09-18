Ranní postřeh Petry Hůlové: Pohřeb našich budoucích ne/přátel
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Pokud jste ještě neslyšeli o Gremovi, tak asi nevíte, po čem budou letos děti toužit na Vánoce. Hračky firmy Curio se zabudovanou OpenAI jsou určeny pro děti od tří let. Mají vzdělávat a má s nimi být legrace. Na krabici výrobku, který vypadá jako plyšák, je napsáno „screen-free fun“ a „educational playtime“ a v promo videu se hovoří o tom, že jste jako rodič možná hodně vytížený. Plyšák tak stráví čas s dítětem místo vás a ještě ho něco přiučí, protože s ním může vést nekonečné konverzace a také mu vyprávět pohádky. Ale nebojte: pokud se ho dítě zeptá na témata, která jsou pro děti nevhodná, Grem převede řeč jinam.
Není možná zatím zcela zřejmé, jaká je hodnota či nebezpečí toho, být baven a vzděláván předmětem, ale něco mi říká, že když dítě řekne „mám tě ráda“ a předmět odpoví „já taky“, tak se ocitáme za hranou. Vytváříme neexistující vztah, místo abychom s dětmi rozvíjeli ty skutečné, a to je natolik děsivé, že žádné další výzkumy snad ani nejsou potřeba. Nehledě na to, že šetření ohledně závadnosti se dělají před, a nikoli poté, co se výrobek pustí na trh. Ve farmaceutickém průmyslu trvá testování léčiv celé roky a není důvod, aby to v případě AI bylo jinak, a měli bychom to požadovat. V tomto případě přinejmenším certifikát, že dítě nijak emočně nepoškodí, když AI plyšáček umře. Už vidím plné ordinace dětských psychoterapeutů, kteří s dětmi řeší „nový traumatizující fenomén“.
Vždyť je přece jasné, že je to taková bytost, nebo ne? Vysvětlovat, že předmět je něco, co vám říká „miluji tě“, je za mě marné i dospělému, který to navíc racionálně tak nějak ví, přesto se emoční vazbě k věci, jevící znaky empatického myšlení, vyhne jen těžko, natož dítě.
Takže budeme mít robůtkové hřbitovy? Zcela nový segment pohřební služby specializované nejen na mrtvé AI plyšáčky, ale i na ty další AI bytosti, na něž děti přejdou, až opláčou Grema: dětské AI rošťáky, parťáky kámo teenagerů, milence dospělých, i opatrovnice seniorů, kteří si v životě nebyli s nikým tak blízcí jako s AI společníky, protože jim nikdo jiný tak dobře nerozuměl.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu