Finské volby vyhráli konzervativci, hvězda severské politiky Sanna Marin skončila až třetí

Světová zpráva OSN o štěstí dospěla v březnu už po šesté v řadě ke stejnému závěru: nejšťastnějším národem jsou Finové. Teď, na počátku dubnu, se ti samí Finové vyslovili pro změnu a ve volbách poslali k šípku dosud vládnoucí sociální demokracii. Pop hvězda severské politiky Sanna Marin se tak ve svých 37 letech stala “bývalou premiérkou”.

Štěstí Finů neznamená neustálou radost a euforii, ale spíše jistou základní spokojenost se svým životem a okolním prostředí. Ta podle znalců vyrůstá ze sociální rovnosti a rozšířených “jistot” - tedy nedostatku existenčních obav, které jsou důsledkem kvalitních a široce dostupných veřejných služeb. A také z jisté skromnosti: “Když víte, kdy máte mít dost, tak jste šťastný,” řekl v deníku The New York Times sociolog Arto Salonen.

Ve Finech je zakořeněna ještě poměrně nedávná zkušenost relativně chudého života na drsném severu, která vede k pokorným ambicím (raketový finský hospodářský růst začal až před cca 30 lety). Nic z toho se ale samozřejmě nevylučuje s touhou po politických změnách, která nyní nastala, ačkoli jen velmi těsně.

Dosavadní premiérka Sanna Marin je nadále velmi oblíbená a její sociální demokracie si v porovnání s minulými volbami dokonce mírně polepšila. “Demokracie vyhrála a máme důvod být i s tímto výsledkem šťastní,” reagovala tak na volební prohru. Porážka byla opravdu těsná: její sociální demokracie získala 19,9 procenta hlasů, středopravicová Národní konzervativní strana 20,6 procenta a euroskeptická, proti migraci a Green Dealu vystupující Strana Finů pak 20,1 procenta. Poraženi byli hlavně menší koaliční partneři Sanny Marin: agrárníci, zelení a radikálnější levice.

Rozhodujícím tématem voleb byl nakonec růst životních nákladů a rychlé navýšení státního dluhu v posledních dvou letech. Sanna Marin konkrétně neřekla, kde chce šetřit. Navrhovala naopak zvýšit daně a zajistit růst investicemi do školství a zdravotnictví. Konzervativci dokázali voliče přesvědčit, že jsou potřeba jiné, klasicky pravicové recepty, ačkoli to může ovlivnit některé ze zmíněných pilířů finského národního štěstí (Finové, možný koaliční partner, například navrhují šetřit na proslulé plošné a kvalitní výuce hry na hudební nástroje).

Pro velká témata dneška - tedy podporu Ukrajiny a vstup Finska do NATO - se však nástupem konzervativců do premiérského úřadu nic nemění. Sanna Marin se profilovala jako výrazná zastánkyně Ukrajiny a pod vlivem ruské invaze zcela přehodnotila do té doby odmítavý postoj ke členství Finska v NATO. A její pravděpodobný nástupce Petteri Orpo hned potvrdil, že tato finská linie trvá. “Nejprve k Ukrajině: stojíme s vámi, stojíme při vás,” vzkázal volební vítěz v vítězném projevu do Kyjeva. “Uděláme na pomoc Ukrajiny a Ukrajinců vše, co je potřeba, protože bojují i za nás. To je jasné.” I Strana Finů, která se dlouhodobě staví proti členství v EU, slibuje podporu Ukrajiny.

Teprve příští týdny ukážou, jakou vládu konzervativci sestaví - zda více pravicovou se Stranou Finů, nebo velkou koalici se sociální demokracií. Orpo nyní rozešle všem stranickým lídrům dotazník. Zeptá se v něm na jejich návrhy pro řešení různých problémů, a pak začne jednat s těmi, kde je shoda největší. Tomáš Lindner

Prezident Petr Pavel představil svůj stálý poradní tým, jsou v něm ústavní právník Jan Kysela, ekonom David Marek, bývalý šéf důchodových komisí Vladimír Bezděk, energetický expert Jakub Maščuch, oborník na životní prostředí Ladislav Miko a Lucie Poláková, která se zabývá sociálními tématy. Poradce povede Tomáš Richter, dlouholetý podnikatel v hoteliérství, který s Pavlem spolupracuje delší dobu; v předvolební kampani se staral o shánění sponzorů. Velkou výstavou o renesančním císaři a králi Rudolfovi II. zahájil novou návštěvnickou sezonu lesní zámek Kozel u Plzně. Finsko vstupuje do NATO, oficiálně se stane jeho 31. členem v úterý; motivací byly obavy z agresivního Ruska. Finská premiérka Sanna Marin - jedna z tváří mezinárodní kampaně pro přijetí do aliance - prohrála mezitím víkendové volby a k moci míří pravicová opozice; její neúspěch ale s NATO nesouvisí, ve volbách rozhodovala domácí ekonomická témata, v zahraničně-politické oblasti panuje mezi vládou a opozicí shoda. Česká tenistka Petra Kvitová si po zisku titulu v Miami ve světovém žebříčku polepšila na desáté místo. Načas se opět vrací zima, v týdnu bude v noci i mrznout; na horách meteorologové očekávají sněhové přeháňky, v nížinách déšť se sněhem. Ve Spojených státech byl vyroben první bitevní vrtulník Viper AH-1Z pro českou armádu, jde o součást modernizačního projekt, jehož cílem je obranyschopnost. Někdejší kosovský prezident Hashim Thaçi po zahájení procesu v nizozemském Haagu prohlásil, že se cítí nevinen. Spolu se třemi vedoucími představiteli bývalé Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) čelí obvinění, že se v době povstání za nezávislost na Srbsku dopustili válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Hrozí mu doživotní vězení.

