Andrej Babiš se po deseti letech zbavil mediálního impéria

Společnost Mafra, jedna z největších mediálních skupin v Česku vydávající deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, mění majitele. Od skupiny Agrofert spojené s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem ji odkoupila investiční skupina Kaprain patřící miliardáři Karlu Pražákovi. Prodej vydavatelství je součástí většího obchodu, ve kterém skupina od Agrofertu získává také chemické závody Synthesia a společnost Londa provozující rozhlasové stanice Impuls a RockZone. Cena transakce, o které se v posledních týdnech hodně diskutovalo, byla podle Hospodářských novin přibližně 10 miliard korun.

Babiš se vlivného mediálního impéria zbavuje takřka přesně deset let poté, kdy ho v červnu 2013 několik měsíců před parlamentními volbami koupil od německého vydavatelství Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft. V říjnových volbách pak hnutí ANO, tenkrát ještě politický nováček, skončilo druhé a s vítěznou ČSSD vstoupilo do koaliční vlády vedené Bohuslavem Sobotkou, v níž Andrej Babiš zasedl jako ministr financí.

Následující volby už ANO drtivě vyhrálo a jeho úspěch byl do velké míry spojován právě s vlivem, který Babiš získal díky nákupu nejsilnějšího mediálního domu v Česku. K aktuálnímu prodeji Mafry dochází poté, co český parlament schválil a prezident podepsal nový zákon zpřísňující podmínky pro vlastnictví médií vrcholnými politiky.

Ministr financí Andrej Babiš • Autor: HN, Lukáš Bíba

O prodeji Mafry se mluvilo dlouho dopředu; za finalisty tendru byli v posledních týdnech označováni miliardář a zbrojař Michal Strnad a právě majitel Kaprainu. Vítězem se nakonec stal Pražák. Ještě v první polovině roku se přitom o mediální dům ucházel ještě jeden vlivný český miliardář – Pavel Tykač. Majitel energetického kolosu Sev.en se také jako jediný z uchazečů ke svému záměru získat Mafru veřejně přihlásil, zástupci zbylých dvou firem účast v tendru nekomentovali.

Nákup Synthesie se z pohledu Pražáka jeví jako logický, protože skupina Kaprain již v oblasti petrochemického průmyslu působí. V tomto duchu také Pražák obchod okomentoval: „Dnes jsme podepsali naši doposud největší akvizici. Díky akvizici Synthesie výrazně posílíme na evropském trhu speciální chemie a staneme se jedním z nejdůležitějších hráčů v regionu,“ uvedl.

Méně jasné je, jaké záměry má s Mafrou a proč ji vlastně koupil. Na rozdíl od výnosné chemické společnosti Synthesia, kterou Pražák v obchodu získal, je Mafra v posledních letech ztrátová. Minulý rok měla prodělek 85 milionů, v roce 2021 dokonce 113 milionů korun, naposledy byla v plusu v roce 2019.

V mediálním oboru Pražák dosud nepodnikal a Mafra tedy do jeho portfolia nijak nezapadá. Proto se spekuluje i o možnosti, že by Pražák mohl Mafru dále přeprodat jinému zájemci se zájmem o vliv na veřejné dění – například právě Tykačovi. Této spekulaci nahrává i vysvětlení, které pro nákup Mafry poskytl v rozhovoru pro Hospodářské noviny: „Mafru si můžeme nechat a dál ji rozvíjet, nebo ji prodat jako celek anebo jen její část. Zájemců na trhu je celá řada. S nikým zatím nejednáme, ale zájemců je opravdu řada,“ řekl. Petr Horký

