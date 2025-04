Konvoj svobody

Konvoj historických vozidel v Praze připomněl 80 let od konce 2. světové války. Konvoj svobody následně odjel do jižních a západních Čech. Akce připomínající osvobození části Československa americkou armádou se pořádá pravidelně od roku 2005, a to vždy poslední pátek v dubnu. Oslavy vyvrcholí na začátku května v Plzni.