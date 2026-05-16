Až vás robot obejme
Film16. 5. 20266 minut

Náborový klip MTV, reklama na válku, popkulturní extáze. Před čtyřiceti lety vzlétl Top Gun

Není to nejlepší film osmdesátých let, ale dokonalý snímek pro dobu, v níž vznikl

Jindřiška Bláhová

Ze čtyřiadvacetiletého Toma Cruise udělal největší hollywoodskou hvězdu. A Quentina Tarantina strhl v roce 1994 ve filmu Vyspi se se mnou k dnes už legendární popkulturní interpretaci. Režisér jej s vyřídilkou sobě vlastní vyložil jako příběh o potlačované homosexualitě dvou hlavních soupeřících postav.

Může to znít jako za vlasy přitažené tvrzení, ale mnozí si ze snímku Top Gun, od jehož americké premiéry uplynulo v polovině května čtyřicet let, s postupujícím časem pamatují právě hlavně voyeuristicky pojatou scénu, v níž do půl těla svlečení, zpocení, svalnatí mladí muži hrají plážový volejbal.

Tarantinovu výkladu nahrává i vzájemné, homoerotickým napětím prostoupené poměřování dvou konkurentů o titul nejlepšího pilota bojových stíhaček na vojenské akademii – Mavericka v podání Cruise a Icemana, kterého hrál Val Kilmer. Stejně jako nepříliš přesvědčivá romance hlavního hrdiny s ministerskou instruktorkou i scény ze sprch. Pro někoho tak dnes Top Gun představuje gay klasiku, která muže naučila, že je v pořádku rád se dívat na jiné muže.

Tohle čtení nebylo na pořadu dne v době premiéry, nicméně už tehdy snímek představoval pro různé lidi různé věci: reklamu na válku a americkou armádu, ukázkovou studenoválečnou propagandu ve službách pravicové politiky prezidenta Ronalda Reagana i jeden z vrcholů nové filmové estetiky spojující reklamu a hudební videoklipy MTV. Hlavně je však koncentrátem potěšení z doby před všudypřítomnou ironií.  

