0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Film24. 9. 20255 minut

Žila jsem více než 150 životů, říkala herečka Claudia Cardinale

Ve věku 87 let zemřela italská hvězda, která byla symbolem krásy i součástí kánonu evropské kinematografie

Jindřiška Bláhová

V šedesátých letech byla tak známá, že nepotřebovala nejen příjmení, ale ani křestní jméno, aby téměř všichni okamžitě věděli, o kom je řeč – včetně československých komunistů, kteří ji s nadšením vítali v roce 1964 na filmovém festivalu v Karlových Varech. Stačila písmena CC.

Italská herečka a globální filmová hvězda druhé poloviny 20. století Claudia Cardinale, která dokázala elegantně překročit i železnou oponu, zemřela v úterý ve svém domě ve Francii ve věku 87 let. Byla považována za sexsymbol, ale také ikonu šarmu – a v rolích, jež jí dali přední evropští tvůrci Luchino Visconti nebo Federico Fellini, se stala součástí kánonu evropské kinematografie. Stejně tak zosobňovala vrcholnou éru spolupráce mezi Hollywoodem a Evropou.

Dcera sicilských rodičů vyrůstala v Tunisku a filmoví agenti ji objevili na festivalu v Benátkách v roce 1957, kam dorazila za odměnu po vítězství v soutěži krásy. Zlomový rok pak z pohledu její kariéry přišel o šest let později. V té době už sice měla za sebou dobrodružnou komedii Cartouche s Jeanem-Paulem Belmondem, ale v roce 1963 měly premiéru filmy zmíněných dvou titánů (nejen) italského filmu. Federico Fellini si Cardinale vybral do existenciálního snímku 8 ½ a Luchino Visconti do historického Geparda spolu s Burtem Lancasterem a Alainem Delonem (už v roce 1960 jí dal příležitost ve snímku Rocco a jeho bratři).

↓ INZERCE

V tandemu tyto role ukázaly rejstřík a schopnosti herečky, která mohla být do té doby vnímaná hlavně přes svůj zevnějšek – skvělou figuru, husté vlasy, olivovou pleť a tmavé oči v symetrické tváři. Což zároveň neznamená, že její vzhled nesehrál zásadní roli v její popularitě a slávě. Několik poválečných generací diváků se rozplývalo nad její plnou figurou nebo „postelovýma očima“ a producenti i režiséři s její krásou a sex-appealem pracovali.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články