Vary 3: Babiše čeká s filmaři dost nemilé období. Neuvědomuje si, co pošle kroky proti ČT do kopru

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Rozhovor s režisérem Šimonem Holým, jehož snímek Chica Checa dnes zahajuje soutěž karlovarského filmového festivalu
Před třemi lety natáčel na karlovarském festivalu guerillovým stylem film Hello, Welcome o třech herečkách, které během přehlídky řeší vlastní ambice, úskalí profese i tlaky spojené s představami o úspěchu. Letos je režisér Šimon Holý tak trochu v podobné pozici jako jeho hrdinky. Jeho nejnovější film Chica Checa, v hlavní roli s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou, má premiéru v hlavní soutěži – a v kariéře mladého tvůrce se tak hraje o hodně. Snímek vypráví o ovdovělé padesátnici, která díky synovi, jenž se živí v zahraničí jako drag queen, najde sílu být na věčně soudící vesnici tím, kým chce být. „Chci vypíchnout pro mě důležité téma a pokusit se ho dostat k lidem tak, aby ho nejen pochopili, ale aby si film i užili,“ říká Holý, který se pro film – jenž letošní soutěž v sobotu zahajuje – nechal inspirovat vlastní mámou.
Chica Checa je ve srovnání s vašimi předchozími artovými, formálně experimentálnějšími snímky, které vznikaly s malým rozpočtem a tak trochu na koleně, vypravěčsky klasická, až konvenční. Proč tahle otočka?
Chtěl jsem si zkusit natočit opravdu mainstreamový film. Neustále jsem slýchal nebo četl v recenzích, že neumím vyprávět klasicky, že neumím pracovat s klasickou dramaturgií. Ostatně, tvrdili mi to už i pedagogové na FAMU. Mně vždycky přišlo, že klasickou skladbu v rejstříku mám, ale nemusím ji používat. Chica Checa zároveň nemíří vysloveně na publikum artových kin. Chci chytit větší část společnosti. Vypíchnout pro mě důležité téma a pokusit se ho dostat k lidem tak, aby ho nejen pochopili, ale aby si film i užili. Vím, že u dalšího snímku tímhle směrem klasického vyprávění nepůjdu, ale beru to jako důležitou výhybku na trati, která snad i ukázala institucím jako fondy či televize, že ze mě nemusí mít strach. Že jsme si vyjasnili, že některé vypravěčské volby byly z mé strany záměr, a ne neumětelství.
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