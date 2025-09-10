Zaparkuje Oto Klempíř na ministerstvu kultury?
Ve vládě má zasednout motorista, který předtím pracoval pro J.A.R., ODS i StB
V teoretické budoucí vládě je momentálně největším favoritem na křeslo ministra kultury. Otu Klempíře by v něm rád viděl nejen Boris Šťastný, šéf poslaneckého klubu Motoristů, za které se známý hudebník, textař a marketingový kreativec o víkendu dostal do sněmovny, ale také jejich lídr Filip Turek. Sám kandidát o své případné nominaci v pondělí ČTK prozradil, že by byl „poctěn“ a je připraven funkci po Martinu Baxovi z ODS převzít.
Veřejně ale o svém možném kariérním vrcholu zatím mluvit odmítá. A to docela striktně, tím spíš, že vítěz voleb Andrej Babiš ve středu Motoristy spolu s druhým potenciálním koaličním partnerem SPD vyzval, aby jednání o vládě dál nekomentovali, protože tím celý proces jen komplikují. Už teď nicméně stojí za to pokusit se odpovědět na základní otázku: kdo je vlastně tento nečekaný ministerský adept? A co může českou kulturu po jeho nástupu na ministerstvo čekat?
Nechcete si zahrát?
Narodil se před dvaašedesáti lety v Kyjově, vzdělání v jeho životopise končí maturitou na gymnáziu v Uherském Hradišti – z předchozího gymplu v Hodoníně ho kvůli nátuře odmítající „vnucovaná pravidla“ vyhodili. Osmdesátými lety se protloukal jako typický pankáč, který už svým alternativním vzhledem dráždil komunistický režim libující si v tesilové uniformitě. V roce 1986 se stal zhruba na půl roku členem kapely Garáž, která dělala totéž, a kvůli tomu mohla působit víceméně jen neoficiálně.
