Plamínková: Kdo povede sněmovnu – Změny u Pirátů – Babiš chce vládu do prosince
Nové vedení dolní komory se rýsuje. Ženy v něm zastoupení mít pravděpodobně nebudou
Dobrý den, v redakci dále sledujeme povolební vyjednávání. S tím úzce souvisí i rozložení křesel ve vedení Sněmovny. A právě na to jsme se dnes zaměřili.
Přestože ve sněmovně po letošních volbách zasedne rekordní počet žen, ve vedení dolní komory své zastoupení velice pravděpodobně mít nebudou. Všech pět uskupení, kterým post připadne, nominovalo na pozici předsedy a místopředsedů ze svých řad muže.
