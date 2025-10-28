0:00
Astrounat Brázda
28. 10. 20253 minuty

Plamínková: Kdo povede sněmovnu – Změny u Pirátů – Babiš chce vládu do prosince

Nové vedení dolní komory se rýsuje. Ženy v něm zastoupení mít pravděpodobně nebudou

Kristýna Jelínková

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den, v redakci dále sledujeme povolební vyjednávání. S tím úzce souvisí i rozložení křesel ve vedení Sněmovny. A právě na to jsme se dnes zaměřili.

Přestože ve sněmovně po letošních volbách zasedne rekordní počet žen, ve vedení dolní komory své zastoupení velice pravděpodobně mít nebudou. Všech pět uskupení, kterým post připadne, nominovalo na pozici předsedy a místopředsedů ze svých řad muže.

