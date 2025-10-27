Kvůli Turkovi sílí na napětí mezi možnou budoucí koalicí a Pražským hradem
Prezident podle informací Respektu zvažuje variantu, že vláda by byla jmenována bez ministra zahraničí
Přestože Babiš získal pověření k sestavení vlády, otazník stále zůstává nad osudem Filipa Turka. Hrad ho ve vládě nechce, Motoristé na něm trvají a ANO jejich hlasy potřebuje, takže šéf ANO je mezi dvěma mlýnskými kameny a hledá kompromis, který by situaci vyřešil.
Na předem avizovanou pondělní schůzku, na níž měl prezidenta Petra Pavla informovat o posunech v jednání o podobě pravděpodobné vlády, dorazil Babiš na Pražský hrad už tradičně autem polepeným billboardem z kampaně. Nedlouho po schůzce se ale role vítěze voleb oficiálně změnila. Prezident po třech týdnech vyjednávání šéfa hnutí ANO pověřil sestavením nové vlády.
K tomuto kroku přistoupil po sérii schůzek a předběžné dohodě o trojkoalici ANO, SPD a Motoristů. Babiš po jednání uvedl, že už představil prezidentovi základní obrysy, ale že s partnery dolaďují ještě dvě až tři programové priority. Hlavu státu zajímala hlavně zahraniční politika budoucí vlády. „Pan prezident byl, myslím, spokojený,“ uvedl po jednání šéf hnutí ANO.
