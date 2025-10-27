0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko27. 10. 20255 minut

Kvůli Turkovi sílí na napětí mezi možnou budoucí koalicí a Pražským hradem

Prezident podle informací Respektu zvažuje variantu, že vláda by byla jmenována bez ministra zahraničí

Kristýna Jelínková
,
Filip Zelenka

Přestože Babiš získal pověření k sestavení vlády, otazník stále zůstává nad osudem Filipa Turka. Hrad ho ve vládě nechce, Motoristé na něm trvají a ANO jejich hlasy potřebuje, takže šéf ANO je mezi dvěma mlýnskými kameny a hledá kompromis, který by situaci vyřešil.

Na předem avizovanou pondělní schůzku, na níž měl prezidenta Petra Pavla informovat o posunech v jednání o podobě pravděpodobné vlády, dorazil Babiš na Pražský hrad už tradičně autem polepeným billboardem z kampaně. Nedlouho po schůzce se ale role vítěze voleb oficiálně změnila. Prezident po třech týdnech vyjednávání šéfa hnutí ANO pověřil sestavením nové vlády.

K tomuto kroku přistoupil po sérii schůzek a předběžné dohodě o trojkoalici ANO, SPD a Motoristů. Babiš po jednání uvedl, že už představil prezidentovi základní obrysy, ale že s partnery dolaďují ještě dvě až tři programové priority. Hlavu státu zajímala hlavně zahraniční politika budoucí vlády. „Pan prezident byl, myslím, spokojený,“ uvedl po jednání šéf hnutí ANO. 

↓ INZERCE
Mohlo by vás zaujmout:

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články