Ján Markoš: Arogance a agresivita zabíjejí
U politiků jsou ještě nebezpečnější než u řidičů
238 kilometrů za hodinu. Takovou rychlostí se řítil volební lídr strany Motoristé sobě Filip Turek na dálnici u Plzně. Levou rukou držel volant, pravou se fotil na Instagram.
Strana získala v českých parlamentních volbách 6,8 procenta hlasů a zřejmě se stane součástí nové Babišovy vlády. O Turkovi se původně uvažovalo jako o ministru zahraničí. Poté co na veřejnost prosákly jeho extremistické a neonacistické projevy, jsou jeho šance na vládní post podstatně nižší.
Když už bylo jasné, že Motoristé sobě budou vládnout, pustil jsem si – možná v jakési snaze o znovunastolení vesmírné rovnováhy – dokumentární film Víta Klusáka s názvem 13 minut. Tento snímek podrobně přibližuje příběhy pěti lidí, kteří způsobili dopravní nehodu. Ve čtyřech případech smrtelné.
Aktéři filmu (jde o samé muže) vlastními slovy popisují hodiny, které nehodě předcházely, osudné momenty, kdy k ní došlo, i to, jak se se svou vinou vyrovnávali. Ve většině případů je jejich vnitřní utrpení nefalšované a jejich lítost přímo hmatatelná.
