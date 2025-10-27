0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí27. 10. 202510 minut

Jak si americký prezident vyřizuje účty se svými nepřáteli

Ministerstvo spravedlnosti definitivně podlehlo Trumpovi

Dominika Perlínová

Donald Trump nikdy neskrýval, že se ve svém druhém funkčním období bude mstít všem, kteří mu v jeho očích ukřivdili. „Jsem váš bojovník,“ sliboval slavnostně svým podporovatelům během kampaně. „Jsem vaše spravedlnost. A pro ty, kterým bylo ublíženo a kteří byli zrazeni, jsem vaše odplata.“ Americká média sestavovala seznamy možných terčů Trumpova hněvu a spekulovala, jak proti nim chce prezident využít své pravomoci.

Jeho předchůdce v této atmosféře raději dopředu omilostnil několik lidí, včetně někdejší republikánské kongresmanky Liz Chaney, která vedla slyšení proti Trumpovi kvůli útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. A ve smršti překotných světových událostí, celních válek, útoků na imigranty, univerzity a média nebo nasazování Národní gardy možná pohledem z Evropy zaniká, že prezident zmíněné sliby vytrvale naplňuje.

Začalo se zdánlivými malichernostmi. Členům bývalé vlády nebo rodině bývalého prezidenta Bidena například sebral ochranku, a to i přesto, že jim chodily výhružky. Prezident na to sice teoreticky má právo, ale je to velmi neobvyklé. V minulosti o ochranku většinou přicházeli politici nebo úředníci, kteří měli například podezřelé zahraniční kontakty nebo spáchali nějaký trestný čin, ale v případě zmíněných výhružek je to vnímáno jako exces.

↓ INZERCE

Firmám, jež zastupovaly Trumpovy oponenty, ale i někdejším bezpečnostním poradcům nebo lidem, kteří prověřovali jeho působení v Bílém domě nebo se podíleli na vyšetřování jeho trestných obvinění, odebíral prověrku, aby už se nemohli dostávat k citlivým informacím, ačkoli to pro svoji práci potřebovali. A nyní přitvrdil – obrovské finanční újmy (nebo vězení) hrozí i těm, kteří sami mají bezprostředně blízko k moci.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články