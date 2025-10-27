Jak si americký prezident vyřizuje účty se svými nepřáteli
Ministerstvo spravedlnosti definitivně podlehlo Trumpovi
Donald Trump nikdy neskrýval, že se ve svém druhém funkčním období bude mstít všem, kteří mu v jeho očích ukřivdili. „Jsem váš bojovník,“ sliboval slavnostně svým podporovatelům během kampaně. „Jsem vaše spravedlnost. A pro ty, kterým bylo ublíženo a kteří byli zrazeni, jsem vaše odplata.“ Americká média sestavovala seznamy možných terčů Trumpova hněvu a spekulovala, jak proti nim chce prezident využít své pravomoci.
Jeho předchůdce v této atmosféře raději dopředu omilostnil několik lidí, včetně někdejší republikánské kongresmanky Liz Chaney, která vedla slyšení proti Trumpovi kvůli útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. A ve smršti překotných světových událostí, celních válek, útoků na imigranty, univerzity a média nebo nasazování Národní gardy možná pohledem z Evropy zaniká, že prezident zmíněné sliby vytrvale naplňuje.
Začalo se zdánlivými malichernostmi. Členům bývalé vlády nebo rodině bývalého prezidenta Bidena například sebral ochranku, a to i přesto, že jim chodily výhružky. Prezident na to sice teoreticky má právo, ale je to velmi neobvyklé. V minulosti o ochranku většinou přicházeli politici nebo úředníci, kteří měli například podezřelé zahraniční kontakty nebo spáchali nějaký trestný čin, ale v případě zmíněných výhružek je to vnímáno jako exces.
Firmám, jež zastupovaly Trumpovy oponenty, ale i někdejším bezpečnostním poradcům nebo lidem, kteří prověřovali jeho působení v Bílém domě nebo se podíleli na vyšetřování jeho trestných obvinění, odebíral prověrku, aby už se nemohli dostávat k citlivým informacím, ačkoli to pro svoji práci potřebovali. A nyní přitvrdil – obrovské finanční újmy (nebo vězení) hrozí i těm, kteří sami mají bezprostředně blízko k moci.
