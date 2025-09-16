0:00
Astrounat Brázda
Zahraničí16. 9. 20256 minut

O bombě v Bratislavě a toxické minulosti, která na nás tiše čeká

Naděje, že nějaký nešvar ze společnosti vymizí jen proto, že starší generace odejdou a nahradí je mladší, je naivní

Ján Markoš
,
Denník N

V pondělí 8. září našli dělníci v Landererově ulici v Bratislavě nevybuchlou bombu. Solidních 227 kilogramů, pozdrav z druhé světové války. O den později státní orgány evakuovaly celé široké okolí a s pomocí pyrotechniků nebezpečného hosta z minulosti zneškodnily.

Stalo se to – podivná náhoda – na Památný den obětí holokaustu a rasového násilí. Právě 9. září totiž v roce 1941 slovenská vláda vedená Jozefem Tisem schválila Židovský kodex, který byl dokonce ještě tvrdší než protižidovské zákony, platné v dané době v nacistické třetí říši.

Podle Tisova zákona se Židé nesměli brát (a ani randit) s Nežidy. Nesměli volit, kupovat nemovitosti, léčit lidi ani zvířata, soudit, tlumočit. Dokonce nesměli ani lovit ryby. Naopak museli strpět domovní přehlídky, jakož i Davidovu hvězdu na oblečení či na dopisech, které odesílali. Obce a městské části jim mohly zakázat vstup do divadel, parků, lázní či jiných veřejných prostor. Zákon je dlouhý a stojí za přečtení. Různých zákazů i příkazů je v něm nepočítaně.

Obě události – svržení bomby z amerického letadla na Bratislavu i antisemitský zákon – působí i dnes. Bomba zůstala zarytá hluboko v hlíně. Antisemitismus zůstal zarytý kdesi v hlubokých vrstvách naší společnosti.

