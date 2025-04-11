Je to legální, protože jsem to řekl, obhajuje Trump válku proti drogovým kartelům
Od začátku září americká armáda zabila v Karibiku a Pacifiku přes šedesát lidí, kteří údajně pašovali do země drogy
O víkendu americké drony zaútočily na loď v Karibiku a zabily tři muže. Minulou středu ve východním Pacifiku zabil dron čtyři muže a dva dny předtím po americkém útoku zemřelo čtrnáct lidí. Vojenská operace, kterou nařídil americký prezident Donald Trump, tak dále eskaluje. Šéf Bílého domu a jeho spojenci akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi, kritici amerického prezidenta však mluví o tom, že je to současně další Trumpův útok na nezávislost a vládu práva a ukázka jeho vládnutí.
Za poslední dva měsíce už při útocích takto zemřelo přes šedesát lidí a u většiny z nich dokonce Trump nebo ministr války – jak zní nový název funkce ministra obrany – Pete Hegseth zveřejňují videa z útoku a chlubí se jimi na sociálních sítích. „Tito narkoteroristé na naše pobřeží přivážejí drogy, aby otrávili Američany v jejich vlasti – ale neuspějí,“ napsal Hegseth u nejnovějšího videa. „Ministerstvo s nimi bude zacházet PŘESNĚ tak, jak jsme zacházeli s al-Káidou. Budeme je nadále sledovat, mapovat, lovit a zabíjet.“
USA postupně budují v Karibiku vojenskou sílu složenou z válečných lodí, námořní pěchoty, stíhacích, špionážních a bombardovacích letadel i dronů; nasadili největší válečnou loď na světě, USS Gerald R Ford. Trump tvrdí, že jeho útoky v mezinárodních vodách jsou legální, protože se jedná o ochranu Američanů. Jeho postup však v Kongresu kritizují nejen demokraté, ale i někteří republikáni.
Logicky se ohrazují dotčené země Latinské Ameriky, hlavně pak Venezuela, Kolumbie a po nejnovějších útocích i Mexiko, u jejichž břehů k útokům dochází a jejichž občané umírají. Právě první jmenovaná země je jasným cílem Trumpovy kampaně, protože venezuelský prezident Nicolás Maduro je podle něj vůdcem organizace obchodující s drogami. V zemi panují obavy, že vojenské posilování USA v oblasti má za cíl odstranit tamní hlavu státu. Trump navíc počátkem týdne začal mluvit o pozemní akci a přiznal, že v zemi už může operovat CIA.
