Srbsko čeká nová vláda a vajíčkové souboje

Několik desítek tisíc lidí se ovšem sešlo v sobotu v Bělehradě na podporu prezidenta Aleksandara Vučiće –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ten na setkání mimo jiné zopakoval své podezření, že pokračující studentské protesty jsou placené zahraničními zpravodajskými službami a tím ohrožují stabilitu Srbska. Pro jeho obvinění neexistují důkazy a studentských demonstrací se účastní i jiné skupiny obyvatelstva. Účastníci protestů podle svých slov nechtějí nic víc než to, aby státní instituce plnily to, co mají.