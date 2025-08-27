0:00
Čevapi Times27. 8. 20253 minuty

Milorad Dodik už není prezidentem, ale v Republice srbské to nikoho nezajímá

Čevapi Times: Deportáž z pauzy v srbských protestech - Dodik dál jezdí mercedesem a s ochrankou

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota a Silvie Lauder.

Dobrý den, dobro došli.

Skoro to vypadá, jako by si mě zavolala na pomoc srbská vláda. Sotva jsem překročila hranice Srbska, pořadatelé tamních protestů ohlásili přestávku, která – nepřekvapivě – trvala až do doby, než jsem zase Srbsko opustila. A to jsem si služební cestu prodloužila o jeden den.

Při návratu jsem čekala v koloně na hranicích bez přehánění 4 hodiny a 45 minut. Hlavou se mi honily myšlenky, zda třeba prezident Vučić nevyhlásil výjimečný stav – a jestli právě proto nečekám spolu se stovkami dalších lidí takovou dobu před hranicemi. Naštěstí nás prostě jen zdrželi maďarští celníci, jak je jejich častým zvykem.

