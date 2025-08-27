Milorad Dodik už není prezidentem, ale v Republice srbské to nikoho nezajímá
Čevapi Times: Deportáž z pauzy v srbských protestech - Dodik dál jezdí mercedesem a s ochrankou
Dobrý den, dobro došli.
Skoro to vypadá, jako by si mě zavolala na pomoc srbská vláda. Sotva jsem překročila hranice Srbska, pořadatelé tamních protestů ohlásili přestávku, která – nepřekvapivě – trvala až do doby, než jsem zase Srbsko opustila. A to jsem si služební cestu prodloužila o jeden den.
Při návratu jsem čekala v koloně na hranicích bez přehánění 4 hodiny a 45 minut. Hlavou se mi honily myšlenky, zda třeba prezident Vučić nevyhlásil výjimečný stav – a jestli právě proto nečekám spolu se stovkami dalších lidí takovou dobu před hranicemi. Naštěstí nás prostě jen zdrželi maďarští celníci, jak je jejich častým zvykem.
