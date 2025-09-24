Respekt: Český prezident nemá zatím na stole žádnou analýzu, jak lze řešit střet zájmů Andreje Babiše
Právě tahle otázka bude ale po volbách klíčová
Jedna z největších nejasností těchto voleb je, jak bude po sečtení hlasů postupovat prezident vůči možnému vítězi Andreji Babišovi. Lídr ANO je ve střetu zájmů, který dosud nevyřešil, a Petr Pavel už veřejně naznačil, že to je problém a že se kvůli tomu chce s Babišem v nejbližší době setkat. Kdyby Babiš po volbách neřekl, co chce se svým střetem zájmů dělat, nemusel by ho Pavel pověřit sestavením vlády. Bylo by to poprvé, kdy by se tu něco podobného řešilo, prezident proto – shodují se právníci – bude muset být vybaven přesnými argumenty.
Respekt na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zjišťoval, zda si Pavel nechal zpracovat právní analýzy, jež by mu umožnily ve věci co nejlepší orientaci. Faktem je, že Hrad ničím takovým dosud nedisponuje. „Žádnou externí ani interní analýzu, jak postupovat v případě střetu zájmů Andreje Babiše či v případě střetu zájmů jakéhokoli politika, který by měl být pověřen sestavením vlády a následně jmenován, si prezident republiky ani Kancelář prezidenta republiky nezadali a žádná taková písemná analýza nebyla prezidentu republiky ani KPR poskytnuta,“ sdělila Respektu ředitelka právního odboru Hradu Pavla Kratochvílová.
Když byl Andrej Babiš naposledy premiérem, „zaparkoval“ své firmy do svěřenských fondů, což měl být způsob, jak zajistit, aby nad nimi ztratil moc a nepodlehl svodům využívat mocenské postavení k jejich supportu (nebo naopak k tlaku na jejich konkurenci). Šlo ovšem do značné míry o technický a formální krok, Babiš podniky totiž dál vlastnil. V minulém roce pak coby opoziční politik jeden z fondů zrušil a stal se znovu přímým majitelem svého holdingu Agrofert.
Zároveň s tím se však tuzemská pravidla zabraňující střetu zájmů díky novele zákona a soudním rozhodnutím výrazně zpřísnila a zopakovat trik umožňující člověku v politické funkci být i nebýt majitelem firmy čerpající dotace od státu se Andreji Babišovi už podaří jen obtížně. Zbývají mu v podstatě pouze dvě možnosti: buď Agrofert prodat, nebo si ho nechat a značně si zkomplikovat ambici znovu se stát premiérem.
