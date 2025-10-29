0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko29. 10. 20256 minut

Hvězda Starostů ve sněmovně: Jan Papajanovský chce lidem na periferii vrátit naději

Nový poslanec za STAN plánuje prosazovat téma nižšího zdanění práce a nebýt příliš rozkročený

Filip Zelenka

V roce 2018 to byl rekord: Jan Papajanovský se stal nejmladším starostou v zemi, rodné město Česká Kamenice na severu Čech začal řídit ve třiadvaceti. Nyní přišel další úspěch, který přesně zapadá do kariérní logiky jeho strany STAN. Po sedmi úspěšných letech v křesle se stal jednou z komet nedávných parlamentních voleb: v Ústeckém kraji vyskočil díky preferenčním hlasům z posledního místa kandidátky až do jejího čela a bude jediným tamním zástupcem Starostů v Poslanecké sněmovně.  

Kroužkování, které ho nečekaně vyneslo k mandátu, udělalo věkový průvan i ve složení poslaneckých klubů řady jiných stran. Papajanovský není jediný, kdo uspěl z nevolitelné pozice, a platí to i pro STAN: na načekanou štaci v dolní komoře se připravují mladší kolegyně z jeho domovské strany. Do vysoké politiky pronikly bez větších zkušeností z nižších pater – a právě v tom se novopečený ústecký poslanec odlišuje.  

Málo diplomacie

↓ INZERCE

Kromě sedmi let řízení pětitisícového města vedl loni Starosty v krajských volbách, po nichž ho předseda hnutí Vít Rakušan označil za jednoho z vycházejících talentů. Kořeny jeho letošního úspěchu tak leží v desetiletí komunální práce – založení lokální strany Koalice pro Kamenici za jeho studentských let ho nakonec vyneslo až do dolní komory.  

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články