Sečteno, podtrženo: Polsko a uhlí - Hitlerův TikTok - Povolenky drtí Tykače
Globální dluh pravděpodobně do čtyř let dosáhne poválečné úrovně
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Polsko a uhlí. Východní soused Česka se jen velmi těžko loučí s uhlím – i třeba kvůli důležité roli ve společnosti, horníci jsou v zemi stále považováni za prestižní povolání a za komunistické vlády hráli důležitou opoziční roli. Polsko dosud zůstává poslední zemí v EU, která si nevytyčila datum, do kterého se chce od uhlí odklonit. Vláda pod vedením Donalda Tuska má sice v tomto ohledu jiný názor než předešlá garnitura pod vedením strany Práva a spravedlnost, ale ani jí se zatím nepodařilo prosadit výrazné změny. (Notes from Poland)
Proč je to důležité? Příklad Polska nám ukazuje, že jednotné unijní cíle v oblasti klimatické politiky jsou kvůli rozdílnému přístupu i vstupním podmínkám jednotlivých členských zemí složitý příběh. Jinými slovy, na uhlí závislé Polsko, které například dosud nemá žádnou jadernou elektrárnu, má zkrátka jiné počáteční podmínky než například země s rozšířenou soustavou vodních elektráren. Následující roky nám ukážou, jestli se tyto rozdíly budou mezi zeměmi snižovat, nebo zda byly vytyčené cíle příliš ambiciózní.
Globální dluh. Globální dluh vlád by měl dle projekce Mezinárodního měnového fondu dosáhnout v roce 2029 poměru 100 procent vůči celosvětovému HDP. To by znamenalo, že by tento ukazatel vzrostl na nejvyšší hodnotu od roku 1948, kdy byla většina vyspělých ekonomik zdecimována následky druhé světové války. Za růstem dluhu byly v posledních letech zejména snahy politiků vyhnout se negativním dopadům covidové pandemie. (The Guardian)
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu