Rušit obstrukce ve sněmovně? A co když bude třeba bránit veřejnoprávní média?
Poslanci chtějí vrátit do hry změnu pravidel v parlamentu
Sedmadvacetiletá místopředsedkyně pirátského klubu Kateřina Stojanová se připravuje na své první volební období ve funkci poslankyně. Na rozdíl od jiných nováčků ji nezdržuje poznávání labyrintu v podobě nekončících chodeb a schodišť ve sněmovně. Dobře budovu zná. Jako asistentka končící stranické kolegyně Kláry Kocmanové v ní pracovala rok.
V útulné místnosti, kterou společně sdílely, teď nové tváři rodící se opozice předává její bývalá šéfka agendu. „V první řadě asi studentské granty, které jsme spolu řešily,“ říká Klára Kocmanová a postupně přidává další výčet úkolů. Doufá, že v rozdělané práci bude její mladší kolegyně pokračovat.
Během zhruba půl hodiny jí končící poslankyně kromě rad předává i kontakty. Při psaní e-mailu na jednoho z úředníků dodává s povzdechem: „Chtěli jsme se sejít, ale nestihli jsme to, sněmovna byla ke konci trochu nepředvídatelná.“ Naráží tím na opoziční obstrukce, které s koncem volebního období a zároveň začátkem kampaně opět zintenzivněly. Neefektivní, nepředvídatelné a často i noční jednání však provázelo minulé období po celé čtyři roky. I z tohoto důvodu se Kocmanová rozhodla mandát neobhajovat. Ještě před odchodem se s kolegy pokusila sněmovnu zmodernizovat a změnit třicet let starý jednací řád – marně.
Navázat na její snahu, aby byla dolní komora přístupnější nejen rodičům a pečujícím, by chtěla i Kateřina Stojanová. „Aby sněmovna jednala efektivně, přinášela výsledky a nemrhaly se peníze daňových poplatníků, kteří nás v podstatě živí.“ Zatímco vyjmenovává důvody pro změnu, její končící kolegyně přikyvuje. Věří, že tentokrát se úprava prosadit podaří. V opačném případě dostává od Kláry Kocmanové radu, aby se zaměřila alespoň na ústní dohody. Typově například, aby se mimořádné schůze pravidelně svolávaly na první úterý v měsíci.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Ján Markoš: Arogance a agresivita zabíjejí
U politiků jsou ještě nebezpečnější než u řidičů