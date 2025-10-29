Ranní postřeh Nory Fridrichové: Berle pro Martina Dorazína
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
- Ahoj Martine. V rádiu jsem slyšela tvoji reportáž z Oděsy, že na ukrajinské frontě chybí berle. Co když u nás v Šatníku uděláme sbírku berlí? Opatruj se.
- Ahoj Noro, to by bylo fajn. Propojím tě s lidmi, kteří by je mohli na Ukrajinu dovézt. Posílám kontakt na humanitární sklad v Praze.
Tahle messengerová výměna se odehrála poté, co Martin přesně před rokem odvysílal v Českém rozhlase reportáž, že na Ukrajině se akutně nedostává berlí. Když člověk přijde o nohu, zpravidla absolvuje dlouhou a náročnou rehabilitaci, aby se mohl vrátit do plnohodnotného života. Když o nohu přijde voják na ukrajinské frontě, dostane se mu základního ošetření v tamní nemocnici, ze které ho záhy propustí. Nemá z ní ale ani jak odejít.
Vyhlásila jsem proto u nás v Šatníku Praha sbírku. Pojmenovala jsem ji Berle pro Martina Dorazína a už rok sbíráme vše, co invalidé na ukrajinské frontě můžou potřebovat. Darované věci u nás pravidelně vyzvedávají lidé ze skupiny Koridor UA a převážejí je na Ukrajinu. O sbírku je mezi našimi dárci obrovský zájem. Mohu dovézt i dětské berle, ptají se třeba. Ano, odpovídám popravdě. Válka na Ukrajině je strašně krutá.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Ján Markoš: Arogance a agresivita zabíjejí
U politiků jsou ještě nebezpečnější než u řidičů