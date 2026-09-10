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Česko9. 10. 202613 minut

Filozofování za námi nehledejte. Jsme dělníci české kultury a pomáháme byznysu

S novým ředitelem Českých center Ivanem Juklem o novém směru kulturní diplomacie, správném pojetí rovnosti a hodnot i o tom, kde hledat v kulturní diplomacii peníze

František Trojan
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Eva Soukeníková
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Na konci července ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odvolal generální ředitelku Českých center Jitku Pánek Jurkovou a ve stejný den do funkce jmenoval bývalého českého velvyslance v Egyptě a bývalého ředitele CzechTradu Ivana Jukla. Macinka tehdy na tiskové konferenci kritizoval některá centra za „pokrytecký hodnotový narativ“ a řekl, že chce po Juklovi zásadní změny ve financování center. Po dvou měsících ve funkci teď Jukl nastavuje své vlastní vize. „Třeba Mongolsko může být postupně zajímavé z hlediska jazykových kurzů,“ odpovídá na otázku, kde hledá peníze.

 

Jak se člověk s vaší profesní historií najednou stane ředitelem Českých center?

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To je otázka, na kterou se sám sebe ptám i já. Deset let jsem byl v zahraničí jako velvyslanec a v rámci funkce se samozřejmě věnujete i kultuře. Nicméně je pravda, že moje profesní dráha byla více spojená s ekonomikou. Jsem vystudovaný elektroinženýr, byl jsem šéfem CzechTrade. Ministerstvo ale takhle funguje: diplomaté rotují a není neobvyklé, že se z diplomata stane šéf Českých center. Já si otázku kladu z jiného důvodu: najednou přebírám instituci, která má vlivem manažerských selhání záporný hospodářský výsledek a vy s tím musíte něco dělat. Touhle optikou asi není první volba žádného velvyslance, který se vrací do Prahy, jít zrovna na tuhle pozici. Není to tedy nic překvapivého z hlediska mé kariéry, jen instituci přebírám v nestandardních dobách.

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