Alkohol
33 článků
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Vzdát se národního hobby
Systémový alkoholismus v Česku má to „štěstí“, že se může opřít o stát. Toto spojenectví je tak zažité, že už ho ani nevnímáme. Dobrou zprávou je, že osobních rozhodnutí nepoddat se tomu přibývá. Příkladem za všechny je podcast o střízlivosti Sober Heroes.
Hana Michopulu10. 3. 2024
Agenda2 minuty
Polovina Čechů si dá k večeři uzeninu a víno, pětina nesnídá
Petr Horký21. 10. 2023
Agenda3 minuty
Únor na suchu a české rekordy
Silvie Lauder4. 2. 2023