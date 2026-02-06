Podaří se přesvědčit české poslance, aby nebyli v práci opilí?
Jeden z nich si myslí, že ano. Má to prý „chytře vymyšlené“
Poslanec Starostů a nezávislých Jan Papajanovský má s britskou poslankyní za Zelené Hannah Spencer společnou minimálně jednu věc. Oba politiky po jejich prvním zvolení do dolní parlamentní komory překvapilo, že jejich kolegové a kolegyně konzumují během jednání sněmovny alkohol. Oba si tento svůj údiv nenechali pro sebe, ale zatímco Spencer letos v únoru skončila jen u odsudku ze sněmovního řečniště, Papajanovský využil právě projednávaných změn v jednacím řádu sněmovny – tedy zákonu organizujícím její fungování – a přidal pozměňovací návrh. Podle něj by poslanci a poslankyně nemohli v pracovní době (během jednání sněmovny, výborů či komisí) být pod vlivem alkoholu.
Část zkušenějších poslanců – za všechny jmenujme Marka Bendu – přijala návrh se skepsí. Snahy o to omezit alkohol v dolní komoře totiž sahají hluboko do minulosti a nikdy z nich nic nebylo. Starostenský poslanec má nicméně za to, že tím spíše je dobré se k tématu opět vrátit. „Debata se opakuje, protože problém zůstává, ale myslím, že náš návrh je oproti těm předchozím vymyšlený chytřeji,“ říká.
Přirozené je nepít
Když Papajanovský mluví o předchozích opatřeních, na mysli má zejména to z roku 2014, kdy vládla koalice ANO, ČSSD a lidovců a sněmovně předsedal sociální demokrat Jan Hamáček. V něčem byla tehdejší situace podobná: opatření prosazovala především Hamáčkova kolegyně z vedení sněmovny, toho času místopředsedkyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).
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