AI
62 článků
Bod zlomu: Otázky světa 202620 minut
Nebezpečí, jež by mělo spojit Ameriku a Čínu
Spojené státy a Čína se musejí dohodnout, jak si vzájemně důvěřovat v oblasti AI. V opačném případě tyto supervelmoci destabilizují různí zločinci mnohem dříve, než spolu začnou obě země válčit.
Thomas L. Friedman19. 1. 2026
4 minuty
V Ústavním soudu se objevil tajuplný šestnáctý hlas
Ondřej Kadlec18. 1. 2026
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Speciál12 minut
Které vysokoškolské obory přestává mít smysl studovat v době rozvoje umělé inteligence?
Redakce Respekt26. 3. 2025