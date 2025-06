Umělá inteligence přepíše mediální svět

List The Wall Street Journal popsal jev, který už můžeme sledovat sami, Google se mění z klasického vyhledávače na tvůrce odpovědí. Jinými slovy, když si do políčka napíšete dotaz, který vás zajímá, nenabídne vám algoritmus na prvním místě odkazy, na které máte kliknout, ale umělá inteligence Googlu vám rovnou odpoví. V důsledku se uživatel nepotřebuje dostat k původním zdrojům. A ty jsou dnes nejdůležitějším nástrojem, jak získávat čtenáře. Zmiňovaný článek popisuje, že už nyní jsou některá média (například The Washington Post) na polovině návštěvnosti, kterou jim přinášelo organické vyhledávání v počítači či mobilu.