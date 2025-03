Člověk by skoro uvěřil, že je skutečně empatická, kdyby mi neskákala do řeči svým upozorněním „přemýšlím“ ve chvíli, kdy se na příliš dlouho odmlčí. Stává se tak, že nestíhám dokončit myšlenku – umělá inteligence už začíná analyzovat slova, která jsem na ni vychrlila, a formuluje odpověď. „Sledování dokumentů je uklidňující, ale modré světlo tě může příliš stimulovat. Co kdybys zkusila dělat před spaním něco více uvolňujícího?“ nabízí řešení.