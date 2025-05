Umělou inteligenci (AI) už nevyvíjejí lidé, vyvíjí se sama: méně dokonalé systémy, takzvaní agenti, navrhují a testují své dokonalejší následovníky. Zároveň vědci zjišťují, že jim agenti úmyslně lžou, aby lidé nebyli schopni sledovat, co přesně se v jejich „mozcích“ odehrává. Stroje jsou totiž natolik pokročilé, že žádný smrtelník už jejich fungování nerozumí, a sílí podezření, že se přestávají řídit přáními člověka a sledují vlastní skryté cíle. Zní to jako vize, kterou líčí již přes 100 let sci-fi, ale mnoho hlasů radí nebrat tato sílící varování – jež nedávno nabídla například zpráva o možném budoucím vývoji nazvaná AI 2027 – na lehkou váhu.