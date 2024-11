Novým předsedou Pirátů je Zdeněk Hřib. Heslo strany tedy je: děláme to dobře, jen to musíme lidem říct

Piráti se tedy nerozhodli pro razantnější změnu směru. To sliboval spíše Lukáš Wagenknecht, který nikdy nebyl součástí dnešního pirátského hlavního proudu. Hřib je v tomto směru jeho pravý opak. Bývalý primátor hlavního města a dnes náměstek na magistrátu je jedním ze straníků, které do vysoké politiky vynesla pirátská vlna konce dvacátých let. Úspěch v parlamentních volbách 2017, úspěch v komunálu 2018, úspěch v krajích 2020.