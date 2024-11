Piráti s volbou vedení hledají, jak přežít politický knock-out

Už zítra se Piráti pokusí odrazit z politické rokle. Propadli se do ní v posledních měsících řetězením několika faktorů, jimž navenek vévodí vyhazov odcházejícího lídra partaje z vlády. Nový předseda – či předsedkyně – vzejde po sobotním sjezdu z celkem šestice kandidátů a úkol je jasný. Dovést v co možná nejlepší kondici stranu ke sněmovním volbám v příštím roce. Půjde o hodně – v případě Pirátů minimálně o to, zda může v českých podmínkách fungovat alespoň jedna solidní a jednoznačně liberální strana.