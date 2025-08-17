Trump po Aljašce tlačí Zelenského do dohody, která je výhodná pro Putina
O čem se bavili americký a ruský prezident za zavřenými dveřmi a co to znamená pro další vývoj války
Americký prezident už zjevně nechce, co chtěl. Donald Trump měsíce slibuje, že dotlačí Rusko k příměří (jehož součástí mohlo být do budoucna vytvoření demilitarizované zóny mezi Ukrajinou a Ruskem a následné jednání o míru). Po schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce zformuloval nový přístup: komplexní dohodu o ukončení války - a pokud možno co nejdřív. Právě to ale prosazují Rusové, jejichž základním cílem je překreslit hranice Ukrajiny ve svůj prospěch. Nejde jen o zisk dobytých území na Donbase, cílem je přidat k nim ještě další východoukrajinské oblasti držené Kyjevem.
Jak informoval list Financial Times na základě zdrojů obeznámených s průběhem pátečního summitu, Putin na jednání s Trumpem mluvil především o plném stažení Ukrajiny z Doněcké a Luhanské oblasti. V Doněcké oblasti leží strategické ukrajinské dvojměstí Kramatorsk–Slavjansk a série menších pevnostních měst, odkud Ukrajinci brání Rusku v postupu dál do vnitrozemí své země. Kdyby Kyjev na požadavky Moskvy přistoupil, mohla by odsud v budoucnu kdykoli zaútočit na velkoměsta Charkov nebo Dnipro a začít znovu plnit Putinův základní požadavek, tedy získat celou Ukrajinu.
Za případné uvolnění Doněcké a Luhanské oblasti Putin údajně Trumpovi a jeho prostřednictvím Ukrajině na aljašské schůzce nabídl, že zastaví postup svých vojsk v Chersonské oblasti a v části Záporožské oblasti, které si dlouhodobě rovněž nárokuje. A nepokusí se prý dobývat Ukrajinu jinde, například v příhraničních částech blíže Kyjevu. Trump o tom informoval během soboty Zelenského a vybrané evropské lídry.
Podle Financial Times dal Putin Trumpovi také jasně najevo, že neupustil od svých klíčových požadavků na „vyřešení základních příčin“ konfliktu. Kromě území chce demilitarizaci Ukrajiny, konec jejího vyzbrojování Západem, veto na její vstup do NATO a Evropské unie a její neutralitu. To by v podstatě ukončilo ukrajinskou státnost v její současné podobě. Zelenskyj má s Trumpem o dalším postupu jednat v pondělí ve Washingtonu.
