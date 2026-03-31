Maďarská náměstí jsou nervóznější než kdy předtím
Maďaři jdou do voleb, 14. díl
Volební kampaň je tu neúprosná a mnohdy špinavá, jak už bylo o maďarském předvolebním boji mnohokrát napsáno. (A mnohokrát i na těchto stránkách.) Jedna věc v ní ale dlouhodobě schází, a platilo to až do posledních dnů – na mítincích chybí fyzická agresivita. Říct je možné cokoli o komkoli, ale žádné strkání.
Není ostatně s kým se strkat. Samotné maďarské mítinky jsou něco jiného, než známe z tuzemska. Nejde o to, že politik přijede a přesvědčuje potenciální voliče. Na setkání s premiérem Viktorem Orbánem nebo jeho vyzyvatelem Péterem Magyarem chodí z podstatné části lidé už přesvědčení, byť zvědavců a váhavců je v zadních řadách také dost.
Ale samotný mítink je spíš rituální ukázkou vlastní síly, přesvědčování sebe i protivníků, že nás je hodně, dokonce víc. Ale – všechno v dobrém. I pochodně, neodmyslitelná část večerních mítinků, mohou působit hrozivě, ale jak u vládního Fideszu, tak u opoziční strany TISZA jsou to pochodně radostné a vstřícné, které lidé zapalují pro sebe navzájem.
