Maďaři už se války nebojí. Je to špatná zpráva pro vládní stranu
Maďaři jdou do voleb, 15. díl
Hlavní předvolební sdělení Viktora Orbána, premiéra a šéfa strany Fidesz, zní takto: Ukrajinci chtějí naše peníze a životy, válka je za rohem a svět je nebezpečné místo, uchráním vás před tím.
Dávalo to smysl - pocit nebezpečí byl v maďarské veřejnosti nezanedbatelný a jestli něco lidé premiérovi věřili, pak že se vyzná ve světě, v diplomacii, ve velkých geopolitických hrách.
To pořád věří. Ale jak ukazují poslední data nezávislého think-tanku Policy Solutions, už to pro ně není důležité. Že budou (rozumějme, skrze ukrajinské machinace) “zatažení do rusko-ukrajinské války”, což je nejpoužívanější vládní sousloví posledních měsíců, toho se bojí jen necelých třicet procent Maďarů. Skoro polovina naopak něco takového pokládá za velmi nepravděpodobné, dalších dvacet procent za nepravděpodobné. Fidesz chce obavami z války takzvaně mobilizovat, ale nemá příliš koho.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu