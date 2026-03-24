Zahraničí24. 3. 20267 minut

Korupční video v režii „soukromého Mosadu“? Slovinští liberálové ustáli dramatické předvolební klání

Země si nejspíš udrží své směřování, které je v evropském kontextu stále výjimečnější

Magdaléna Fajtová

Uniklé záznamy s náznakem korupce v nejvyšších patrech politiky a podezření na operaci spojenou s někdejšími členy izraelských tajných služeb. Tak dramatické byly letošní parlamentní volby ve Slovinsku; v zemi o něco větší než Morava, v níž žije jen něco přes dva miliony lidí. Nakonec v nich překvapivě obhájil vítězství středolevicový liberální premiér Robert Golob, ale jeho cesta připomínala spíše politický thriller než základní demokratický proces.

Pokud se mu podaří sestavit vládu, mimo kabinet zůstane Janez Janša, bývalý trojnásobný premiér, který reprezentuje konzervativní, populistickou a protiimigrační politiku, často srovnávanou s přístupem Viktora Orbána – s ním má ostatně přátelské vztahy a těší se jeho podpoře. Vyhráno však ještě liberálové nemají, čeká je komplikované povolební vyjednávání o vládní koalici.

Za 35 let samostatnosti ušlo Slovinsko dlouhou cestu. Před dvaadvaceti lety vstoupilo do NATO i EU, hned tři roky poté přijalo euro. Po třech vládách populisty Janeze Janši si v roce 2022 zvolili Slovinci středolevicový, zelený kabinet a dnes je tato dvoumilionová země jednou z nejpřívětivějších pro život v celé EU. Má nejvyšší HDP na hlavu z postkomunistických zemí EU a v rámci stejné skupiny zemí má také nejvyšší průměrný věk dožití.

