I když se Putin před soud nepostaví, zatykač na něj je důležitý, říká válečný vyšetřovatel
S Vladimírem Dzurem o masakrech na Ukrajině, o Pásmu Gazy a tom, že Česko a další státy musejí přestat zpochybňovat nezávislost Mezinárodního trestního soudu
Když začala válka na Ukrajině, tak mi spousta kolegů posílala fotky dokumentující rozstřílené sanitky, zničené nemocnice atd., prostě všechny ruské válečné zločiny. Mají Ukrajinci šanci, že ty důkazy, které sbírali, k něčemu budou? Nebo je přebije politický tlak současného amerického prezidenta na mír za každou cenu?
Já si nemyslím, že to bude o politickém tlaku. Důkazy zajištěné alespoň trochu na základě nějakých minimálních standardů přetrvají a dají se použít kdykoli. Důležité je, aby existoval zdroj konkrétní informace. Zvlášť v dnešní době, kdy se dá s fotografiemi a videozáznamy manipulovat i skrze umělou inteligenci. Takže jsou potřeba data o tom, kdo daný důkaz zajistil, aby bylo možné jej předvolat jako svědka. To, že na sociálních sítích jsou různé fotografie, je strašně dobré pro informovanost veřejnosti, aby věděla, co se ve světě děje, ale z důkazního hlediska to je problematické, protože to může – neříkám, že je, ale že může – být zmanipulované. U zpětného svědectví jeho kvalita bohužel časem klesá, protože naše paměť je ovlivněná mnoha věcmi, ale výslechy lidí provedené co nejdříve po incidentu mají obrovskou váhu, protože jsou bezprostřední. Čím později je svědek vyslýchán, tím větší je šance, že jeho svědectví bude nepřesné.
Ty nejhorší válečné zločiny na Ukrajině, ke kterým můžeme přidat i masakr v Buči, vedly k tomu, že na ruského prezidenta i na další vysoce postavené Rusy byl Mezinárodním trestním soudem (ICC) vydán zatykač. Má to však vůbec nějaký význam, když Rusko autoritu tohoto soudu neuznává?
Význam to má obrovský a zároveň skoro žádný. Prezident Putin mohl vstoupit do historie jako velice silná postava, která doslova vyhrabala Rusko z chaosu vzniklého po rozpadu Sovětského svazu. Jeho předchůdce, prezident Jelcin byl stále opilý, jeho vláda byla pro Rusko problematická. A Putin díky svému tréninku u KGB a svým osobním schopnostem Rusko tvrdou rukou postavil na nohy, takže i přes různé volební podvody, korupci a podobně mohl být vnímán jako takový novodobý car. Tím, že v roce 2014 násilím připojil k Rusku Krym, a tím, že pak v únoru 2022 napadl Ukrajinu, byl obviněn ze spáchání válečných zločinů. A tím, že byl obviněn Mezinárodním trestním soudem, tak aspoň ve většině civilizovaného světa vstoupí do historie jako obviněný válečný zločinec. To je pro politika velice špatná zpráva.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu