Evropský komisař pro obranu: Zaostáváme za Rusy ve výrobě zbraní. Musíme to změnit
S Andriusem Kubiliusem o schopnosti Ukrajiny zvítězit, roztříštěnosti obranného průmyslu a o tom, co by byla osudová chyba
Jste historicky prvním eurokomisařem pro obranu Evropské unie. Zároveň pocházíte z Litvy, jednoho z nejmenších unijních států. Jaké je to pro vás osobně vést obranu téměř půlmiliardového kontinentu?
Je to samozřejmě úplně nová zkušenost. Ve srovnání se vším, čím jsem si předtím prošel včetně pozice premiéra nebo poslance Evropského parlamentu. Mám náročnou agendu, musím se neustále učit nové věci, jejich souvislosti, pochopit, jak funguje složité rozhodování. S odvoláním na to, z jaké země pocházím, bych každopádně řekl, že my Pobalťané jsme dobře připraveni na vnímání současných hrozeb.
Svoji práci děláte ve stále složitějších bezpečnostních časech, máte kvůli tomu někdy bezesné noci? Co se vám honí hlavou, když nespíte?
Výzvy, kterým čelíme, přinášejí zcela určitě hodně přemýšlení do pozdních nočních hodin, včetně čtení různých podkladů, psaní a příprav. Ale není to nic úplně nového, protože když jsem byl ještě litevským premiérem, zuřila zrovna globální finanční krize, to člověku také nedávalo vydechnout. Těžké časy mají nejenom tato negativa, ale i pozitivní stránku, protože vás mobilizují.
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