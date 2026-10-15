Dostane od Trumpa azyl influencerka, která chce Německo s americkou pomocí posunout doprava?
Elon Musk poradil Naomi Seibt, aby opustila nebezpečnou Evropu a získala ochranu ve Spojených státech
Naomi Seibt právě navštívila její matka. Viděly se poprvé po roce, poprvé od doby, co žije ve Washingtonu. Strávily spolu týden, chodily po nákupech, „ne do nějakých značkových obchodů“, procházely se a hodně si povídaly. Svou matku pozvala také na večeři, protože – jak říká – „poprvé v životě teď vydělávám dost peněz“.
Šestadvacetiletá Naomi Seibt v současné době nemůže opustit Ameriku, aby svou matku mohla navštívit doma, v západoněmeckém Münsteru. Její žádost o azyl je totiž stále v řízení. Seibt říká, že chce zůstat v USA, protože Německo je pro ni příliš nebezpečné. Prý ji sleduje německý stát a levicová Antifa jí vyhrožuje smrtí.
Poprvé jsme se setkali v březnu 2026 na konferenci hnutí MAGA Donalda Trumpa, náhodou jsem tam na ni narazil na chodbě. Její bledou tvář s velkýma modrýma očima jsem znal už z platformy X Elona Muska, kde je Seibt úplnou hvězdou. Ve svých příspěvcích označuje přistěhovalce, kteří v Německu páchají násilné trestné činy, za „krvežíznivá migrační monstra“ a předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen za „tyranskou čarodějnici“. Seibt mi tehdy řekla, že na MAGA konferenci doprovází Grega Bovina, který byl až donedávna tváří americké pohraniční stráže ICE. Klidně se však můžeme někdy sejít ve Washingtonu a v klidu si popovídat.
Od té doby jsme se setkali několikrát – šli jsme na kávu na 14. ulici nebo jsme se procházeli po National Mall. Příběh, který Seibt vypráví, je svědectvím o jednom zásadním zlomu. Vede do samého srdce hnutí, které vyneslo Donalda Trumpa do Bílého domu a stranu AfD až ke dveřím státní kanceláře Saska-Anhaltska. Seibt je jeho součástí, a to už téměř deset let: už jako teenagerka ve spořádaném měšťáckém Münsteru začala ve svém dětském pokoji natáčet videa namířená proti feminismu a potratům. Již roky má jako influencerka stovky tisíc sledujících a problematiku německé politiky vysvětluje například i Elonu Muskovi.
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