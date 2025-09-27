Volby27. 9. 202515 minut
Vít Rakušan: S veřejností bych jako premiér komunikoval lépe než Petr Fiala
S lídrem Starostů o malé odvaze, neradostných pocitech z předvolebního soudu v korupční kauze Dozimetr a o tom, proč nevěří Karlu Havlíčkovi
Jste naplno ponořen v kampani. Stačíte v posledních dnech sledovat i zpravodajství od soudu, který teď začal rozplétat korupční případ Dozimetr, v němž sedí na lavici obžalovaných i váš bývalý politik Petr Hlubuček?
Samozřejmě to zběžně sleduju, ale nemám žádné nadstandardní informace. Spíš vidím nějaký mediální obraz té věci.
Petr Hlubuček, který dělal náměstka pražského primátora, čelí podezření, že pomocí nastrčených lidí do dopravního podniku vydíral s ním spolupracující podnikatele, aby mu dávali úplatky, jinak jim hrozilo, že přijdou o zakázky. S Hlubučkem jste se jako strana rozešli. Co jste ale od té doby pochopil o tom, jak ke korupčnímu jednání mohlo dojít?
S nikým z té kauzy jsem od té doby, co to policie začala vyšetřovat, nehovořil. Rozhodně ne s Petrem Hlubučkem. Žádné otázky jsem mu nedával. I v rámci toho, že jsem byl ministrem vnitra, tak jsem se samozřejmě od celé věci držel ve velkém odstupu. Těší mě, že policie případ dotáhla do konce, že neměla svázané ruce. Pokud se mě ptáte na soud, kdo by se radoval čtrnáct dní před volbami. Na druhou stranu říkám, že je dobře, že to u soudu je.
