Proč se stal Snoop Dogg maskotem olympiády

Co se stane, když vezmete rappera ze staré školy proslaveného láskou k marihuaně a necháte ho, aby na letní olympiádě dělal, co uzná za vhodné, a byl necenzurovaně sám sebou? Teoreticky to hrozí minimálně kontroverzí, reálně je risk výrazně menší, protože rapper Snoop Dogg je v Paříži ve službách velké americké televizní stanice. A přestože za jeho angažmá stál promyšlený pokus nahnat upadající sledovanost a je za něj královsky placený, z dvaapadesátiletého hudebníka se spontánně stal nečekaný a mimořádně oblíbený maskot her.