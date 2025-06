Jak němčina Ruth Ornsteinové pomohla porazit Hitlera

A v posledních týdnech se mi daří pořizovat právě druhý typ rozhovorů. O zajímavém vhledu do středověké středoevropské historie, kterým mě provedl historik FF MU Martin Wihoda, už jsem tu psala. Ponor do myšlení odvážné a – na místní poměry – velmi otevřené slovenské spisovatelky Ivany Gibové byl pak cenný v tom, jak rázně detabuizuje témata, o kterých tu často píšu: alkoholismus, sexuální zneužívání nebo dětství v dysfunkční rodině. „Vůbec nerozumím tomu, proč bych se za to, co jsem prožila, měla stydět a proč by to mělo být v roce 2025 tabu. Ale protože tahle témata tabuizovaná jsou, často se setkávám s názorem, že psát o nich je odvážné,“ říká Gibová.