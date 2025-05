Divoká jezdkyně a pijanka Sarolt držela v rukou celé království

Před časem jsem pořídila rozhovor s historikem Martinem Wihodou, který působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a nedávno vydal u prestižního amerického akademického nakladatelství odbornou práci o raném středověku ve střední Evropě. Soustředili jsme se primárně na mimořádně zajímavou tezi, s níž přichází v knize The Making of Medieval Central Europe. Power and Political Prerequisites for the First Westernization, 791–1122 (Vznik středověké střední Evropy. Mocenské a politické předpoklady pro první westernizaci, 791–1122). Tedy že legenda o malém českém knížectví porobeném před tisícem let silou západními sousedy, s níž jsme odcházeli ze školy, není zcela úplná. Wihoda v práci mimo jiné ukazuje, že česká knížata zkrátka toužila patřit na Západ.