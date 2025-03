Násilí hrálo svou roli, ale střední Evropa se zrodila hlavně z dialogu

Zdejší vědě se podařilo něco výjimečného – historik Martin Wihoda, který působí na Masarykově univerzitě, vydal u prestižního amerického akademického nakladatelství odbornou práci o raném středověku ve střední Evropě. Prošel náročným recenzním řízením a dnes je jeho kniha The Making of Medieval Central Europe. Power and Political Prerequisites for the First Westernization, 791–1122 (Vznik středověké střední Evropy. Mocenské a politické předpoklady pro první westernizaci, 791–1122) v příručních knihovnách na amerických či britských univerzitách. Jeho práce zahrnuje také nový pohled na období vzniku českého státu a upravuje legendu o malém českém knížectví porobeném silou západními sousedy. Vyplývá z ní, že Češi toužili patřit na Západ už před více než tisícem let.