Ivana Gibová: Motivy vytahuji z žumpy, abych ukázala krásu světa

Protože když píšu, tak nepřemýšlím o tom, jak to někdo bude číst. Jednak proto, že bych nikdy nic nenapsala, a taky proto, že nejdůležitější čtenářkou jsem pro sebe já sama. Jsem k sobě velmi kritická i v běžném životě, ale při psaní extrémně. Až pedantsky dbám na to, aby byl text uvěřitelný, aby nešustil papírem, aby to nebyl nějaký umělý konstrukt. Vycházím sice z vlastních zážitků, ale není to deník, jde o literární příběh psaný s odstupem od mého života. Proto mě překvapuje, kolik lidí mi píše, že se jich mé psaní hluboce dotklo, kolik má podobné vzpomínky na dětství, ať jde o péči o prarodiče nebo komplikovaný vztah s otcem či oběma rodiči, kolik lidí se v dětství cítilo podobně ztracených a nepochopených.