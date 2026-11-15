Návrat Johnnyho Deppa na výsluní. Jak Hollywood odpouští provinilcům
Herec zkouší comeback a data říkají, že jsou z toho nadšené hlavně ženy
Mohlo by se zdát, že je to čekání na předvánoční zázrak. Filmové studio Paramount poslalo minulý týden do kin snímek Ebenezer: Vánoční koleda, temnější zpracování klasiky Charlese Dickense. Lakomý a misantropický směnárník Ebenezer Scrooge, který nenávidí Vánoce a miluje peníze, v ní dostane lekci ze záhrobí a prozře jako lepší, laskavý a štědrý člověk.
Samo uvedení filmu uprostřed rozjeté sváteční sezony by nestálo příliš za pozornost, kdyby Ebenezera nehrál Johnny Depp, který byl ještě před pár lety v Hollywoodu v podstatě nezaměstnatelný poté, co ho jeho exmanželka herečka Amber Heard obvinila z domácího a sexuálního násilí. Deppovým posledním hollywoodským filmem byla Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny v roce 2018.
S Ebenezerem tak Paramount testuje, jestli už dozrál čas, aby se Depp po osmileté pauze vrátil do hollywoodského mainstreamu. Zda se na jeho skandál zapomnělo, nebo zůstal kontroverzní jako „důkaz, že muži obvinění z násilí nikdy nenesou takové následky jako jejich oběti“, jak napsal deník The Independent v roce 2022.
Ne náhodou má jeho návrat podobu role záporného hrdiny, který se napraví. „Už nejsem tím mužem, kterým jsem byl,“ zvolá Deppova postava hned v traileru. Současně jeho comeback vnáší i obecnější otázku, po jaké době a za jakých okolností se může zdiskreditovaná hvězda vrátit na výsluní. Skandál sice k Hollywoodu od jeho počátku patří jako koleda k Vánocům, ale jeho role se zásadně proměnila: kdysi byl obávaný, dnes je paradoxně pro studio často požehnáním.
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